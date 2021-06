Fortnite: Neuer Patch verbessert die Grafik auch auf dem PC

Im März veröffentlichte Epic Games ein umfangreiches Update für die Nintendo-Switch-Version des beliebten Battle-Royale-Shooters Fortnite, welches die Grafik und Performance auf der vergleichsweise eher leistungsschwachen Konsole erheblich verbesserte und gleichzeitig die Speicherbelegung reduzierte. Wie das Entwicklerstudio jetzt bekannt gab, wird es in der nächsten Woche auch für die PC-Version ein Update mit diversen Grafikverbesserungen geben.

Demnach wird die neue Spielversion V.17.00 nicht nur Kapitel 2, Saison 7 starten, sondern auch die Grafikeinstellungen und die Spielgrafik auf entsprechenden Computern aufbohren. So wird es nach dem Update Änderungen in der Option „Episch“ geben. Sie bringt im Battle-Royale- und Kreativmodus verbesserte Sturm- und Wolkeneffekte mit sich, aber auch erweiterte Rauch- und Flüssigkeitssimulationen, was vor allem bei Explosionen deutlich besser aussehen lassen soll. Obendrein dreht die überarbeitete Option an der Schattenqualität und bietet verbesserte Nachbearbeitungsfunktionen bei Bloom und Lens Flares an. Diese Verbesserungen bieten teilweise schon die Konsolenfassungen der PlayStation 5 und Xbox Series X.

Die bisherige Option „Hoch“ wird dann dem Setting entsprechen, das bislang in der „Episch“-Option geboten war, wohingegen die Optionen „Niedrig“ und „Mittel“ sowie der Alpha-Performance-Modus in Version V.17.00 unangetastet bleiben.

Um die neue Qualitätsvoreinstellung „Episch“ nutzen zu können, empfiehlt Epic Games mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 1080 oder AMD Radeon RX 5700 XT mit mindestens 4 GB Videospeicher. Auf Seiten des Prozessors muss mindestens ein Intel Core i7-8700 der AMD Ryzen 7 3700X im System stecken. Eine NVMe-SSD als Speicherlaufwerk wird ebenfalls empfohlen, genau wie mindestens 16 GB Arbeitsspeicher.

Die empfohlenen und minimalen Systemvoraussetzungen für Fortnite auf dem PC ändern sich durch das neue Update jedoch nicht. Der Patch mit den Grafikverbesserungen für Fortnite wird in der nächsten Woche veröffentlicht. Ein genaues Datum und Zahlen zur Download-Größe liegen uns nicht vor. Vermutlich wird es 8. Juni losgehen.

Voraussetzungen für die Qualitätsvoreinstellung „Episch“:

NVIDIA GTX 1080, AMD Radeon RX 5700 XT oder gleichwertige Grafikkarte

Mindestens 4 GB VRAM

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 3700x oder gleichwertig

Mindestens 16 GB RAM

NVMe Solid State Drive (SSD)

Windows 10 (64 Bit)

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

NVIDIA GTX 960, AMD R9 280 oder vergleichbare DX11-fähige Grafikkarte

2 GB VRAM

Core i5-7300U (3,5 GHz)

8 GB RAM

Windows 10 (64 Bit)

Minimale Systemvoraussetzungen: