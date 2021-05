GTA 5 kommt für die PlayStation 5 und Xbox Series

Auch im Mai 2021 gibt es kein Lebenszeichen vom sechsten Teil der GTA-Reihe. Das Entwicklerstudio Rockstar Games hüllt sich in Schweigen und kündigte besagten Titel bislang noch nicht einmal an. Man scheint weiterhin an GTA 5 festzuhalten und hat nun für den 11. November 2021 das mittlerweile fast acht Jahre alte Spiel für Sonys PlayStation 5 sowie Microsofts Xbox Series angekündigt. Auch hier gibt es außer einem Veröffentlichungstermin nur wenige Informationen. Allerdings soll die Next-Gen-Konsolen-Version einen eigenständigen Multiplayermodus erhalten. Dieser wird zudem für drei Monate ab Release kostenlos für alle PlayStation-Besitzer angeboten.

Des Weiteren kündigte das Entwicklerstudio für den kommenden Sommer mehrere Erweiterungen sowohl für GTA V als auch Red Dead Redemption 2 an. Dazu zählen unter anderem acht neue Stuntrennen in GTA Online. Beim Western-Action-Adventure wurden den Gamern ebenfalls neue Rennen in Aussicht gestellt.

Aufgrund der zusätzlichen Inhalte rückt ein zukünftiger Release von GTA 6 weiter in die Ferne. Ausgeschlossen ist dieser jedoch nicht. Bereits in der Vergangenheit ließen diverse Meldungen vermuten, dass man bei Rockstar Games aktiv an einem sechsten Teil arbeitet. Im Jahr 2019 tauchte unter anderem ein Lebenslauf auf. Zudem ließ ein Beitrag eines ehemaligen Mitarbeiters der Spieleschmiede auf dem Arbeitgeber-Bewertungsportal Glassdoor die Gerüchteküche brodeln. Ein offizielles Statement gibt es bislang nicht, lediglich der Take-Two-Chef äußerte sich im Mai 2020 dahingehend, dass GTA 6 nicht in absehbarer Zeit veröffentlicht werden wird. Somit müssen sich Fans der Reihe weiterhin gedulden und sich die Zeit bis zum sechsten Teil mit den im Sommer anstehenden Erweiterungen vertreiben.