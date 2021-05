Neue PSN-Datenbank-ID kündigt möglichen Test von Diablo IV an

Aktuell ist unklar, wann die Spieleschmiede Blizzard den kommenden Dungeon-Crawler-Action-Rollenspiel-Hit Diablo 4 veröffentlichen wird. Allerdings ist jetzt eine neue ID in der Datenbank des PlayStation-Netzwerks aufgetaucht, die einen bevorstehenden Test des Titels ankündigen könnte.

Unter der ID "WELOOOOVEDOGS" findet sich ein Spiel, das mit einer Größe von rund 44 GB sowohl für die PlayStation 4 als auch 5 zur Verfügung stehen wird und eine Altersbeschränkung von 17+ aufweist. Zwar lässt der Name keinerlei Rückschlüsse auf das tatsächlich Spiel zu, jedoch hat der Twitternutzer Justin das hinterlegte Logo ausfindig machen können. Dabei handelt es sich um den Diablo-IV-Schriftzug, wie der eingebettete Tweet weiter unten zeigt. Dass es sich dabei um eine öffentliche Betaphase handelt ist allerdings unwahrscheinlich. Was aber nicht zwingend bedeuten muss, dass diese nicht in den nächsten Wochen oder Monaten offiziell angekündigt wird.

Zumindest scheinen die Arbeiten am kommenden vierten Teil der Erfolgsserie weiter voranzuschreiten. Dem aktuellen Quartalsbericht lassen sich zudem weitere Details zum Spiel entnehmen. Wie Blizzard bekannt gab ließe sich aufgrund der derzeitigen Konstellation, in der sich viele Entwickler im Homeoffice befinden, ein umfassender Techniktest von Diablo IV durchführen. Dieser beinhaltete unter anderem verschiedene Grafikkarten sowie Bildformate und Netzwerkgeschwindigkeiten - was der finalen Version des vierten Teils sicherlich einige Bugs weniger bescheren wird.

Mit dem Remaster von Diablo 2 steht zudem ein Titel in den Startlöchern, der die Wartezeit auf den neuen Teil des Franchises überbrücken soll. Der Release von Diablo II: Resurrected soll noch im aktuellen Kalenderjahr erfolgen. Wann genau es soweit sein wird ist bis dato noch nicht bekannt.