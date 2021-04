Rockstar Games: GTA-6-Leak und neuer Bioshock-Teil

Bereits im vergangenen Jahr häuften sich die Berichte darüber, dass die Spieleschmiede Rockstar Games an einem neuen Ableger der Grand-Theft-Auto-Reihe arbeitet. Unter anderem sorgten ein Lebenslauf sowie eine kryptische Botschaft in einem Bewertungsportal für Aufsehen. Aktuell fehlt allerdings weiterhin jede Spur vom sechsten Teil des Franchises. Der Twitter-User Tom Henderson scheint nun jedoch in den Besitz weiterer Informationen zu GTA VI gelangt zu sein. Schenkt man Henderson Glauben soll Teil sechs nicht in den 80er Jahren, sondern in einem wesentlich aktuelleren Zeitraum spielen. Grund hierfür sind laut dem Leaker die vielen Möglichkeiten im Storyverlauf. Aber auch das Gameplay soll sich dadurch verändern. Details wurden jedoch keine genannt.

Ob in den genannten Behauptungen tatsächlich ein Funken Wahrheit steckt bleibt zunächst abzuwarten. Rockstar Games hüllt sich weiterhin in Schweigen. Möglich wären aber auch Zeitsprünge, sodass ein Teil der Geschichte von GTA VI in der Vergangenheit angesiedelt ist und die Spieler im weiteren Spielverlauf immer neue Epochen erkunden.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Neben den eher flüchtigen Informationen über den kommenden GTA-Titel gibt es aber ganz konkrete Hinweise auf ein kommendes Bioshock. Das verantwortliche Entwicklerteam Cloud Chamber ist derzeit auf Talentsuche und veröffentlichte diverse Stellenanzeigen. Hier sucht die Spieleschmiede unter anderem einen "Senior Writer". Neben einem Bachelor-Abschluss beziehungsweise einschlägiger Erfahrung in der Videospiel-, Film- oder Fernsehbranche soll dieser zudem über ein tiefes Verständnis sowie Wissen über Story-Logik, Plot und die Überschneidung von Game- und Narrative Design verfügen. Das Aufgabengebiet bei Cloud Chamber umfasst unter anderem das Assistieren bei der Erstellung und Ausführung einer Kerngeschichte, einschließlich des Schreibens von Dialogen und anderen erzählerischen Elementen nach Anweisung.

Da man sich gerade auf Mitarbeitersuche befindet dürfte es noch etwas dauern, bis die Gamer sich über einen neuen Bioshock-Teil freuen dürfen.