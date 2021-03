Epic Games Store wird um Social-Funktionen erweitert

Der Epic Games Store sorgt in erster Linie mit seinen wöchentlichen Gratisspiele regelmäßig für Aufsehen. Allerdings fehlt der Spieleplattform im Vergleich zum Konkurrenten Steam das ein oder andere Feature. Um hier den Abstand zu verringern und Nutzern eine gleichwertige Erfahrung mit der Epic-Vertriebsplattform zu bieten, hat man nun den Funktionsumfang weiter aufgebohrt. Wie sich einem Blogbeitrag entnehmen lässt, beabsichtigen die Entwickler ein Party-System einzuführen. Dieses soll neben einem Sprachchat auch einen textbasierten Austausch unter den Gamern ermöglichen. Das Ganze wird ähnlich aufgebaut sein wie die Chat-Software Discord.

Des Weiteren sollen sich hier Informationen über den aktuellen Status der Gamer aufrufen lassen beziehungsweise darüber, welchen Titel diese gerade spielen. Das DM-System "Whispers" wird im Zuge der Einführung des neuen Party-Systems eingestellt. Allem Anschein nach wurde dieses von den Epic-Kunden kaum genutzt.

Wann genau das neue Party-System eingeführt wird ist bis dato noch nicht bekannt, allerdings beabsichtigt man bereits diesen Monat unter anderem die sogenannten Player Cards einzuführen. Im Social-Panel ist es nun möglich einen Freund anzuklicken und weitere Informationen abzurufen. Hierzu zählt zum Beispiel eine Anzeige der gemeinsamen Freunde. In Zukunft können so auch Spieler eine Gruppe betreten beziehungsweise ist man in der Lage die eigenen Freunde einzuladen und so von einem Beitritt zu überzeugen.

Zudem wurden die Suche überarbeitet und eine minimierte Ansicht des Social Panels eingeführt. Damit die neuen Features nicht als störend empfunden werden, besteht mit der kommenden Aktualisierung die Möglichkeit Benachrichtigungen während des Spielens zu deaktiveren. Sobald "Nicht Stören" aktiv ist, werden Spieleeinladungen oder Freundschaftsanfragen nicht mehr eingeblendet.