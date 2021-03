Play-at-Home-Initiative: Sony verschenkt zehn Spiele

Wie wir bereits Anfang März berichtet hatten, verschenkt Sony noch bis zum Ende des Monats den Plattformer Ratchet & Clank. Mit der Play-at-Home-Initiative beabsichtigen die Japaner aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown eine Möglichkeit zu bieten, sich die Zeit in den eigenen vier Wänden zu vertreiben. Da es sich hierbei nicht nur um eine einmalige Angelegenheit handeln soll, legt der Konzern nun nach. Ab dem 25. März wird es bis zum 23. April 2021 möglich sein, insgesamt zehn Spiele kostenlos über den PSN-Store zu beziehen.

Sowohl Besitzer der PlayStation 4 als auch der Next-Gen-Konsole PS5 können unter anderem das Adventure ABZÛ sowie Enter the Gungeon und Rez Infinite gratis herunterladen. Ebenfalls lassen sich Subnautica, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper, Paper Beas und The Witness ergattern. Ab dem 19. April 2021 ist zusätzlich die Horizon-Zero-Dawn-Complete-Edition verfügbar. Mit Horizon Forbidden West steht der Sequel bereits in den Startlöchern und soll noch im aktuellen Kalenderjahr erscheinen. Wann genau die Fortsetzung allerdings veröffentlicht wird, ist momentan noch unklar.

Jedoch lässt sich mit Zero Dawn die Zeit bis zum Release problemlos überbrücken. Das im Jahr 2017 veröffentlichte Action-Rollenspiel hat einen Umfang von rund 22 Stunden. Zudem ist in der Complete-Edition die Erweiterung The Frozen Wilds inbegriffen, die für weitere acht Stunden Spielzeit sorgt.

Des Weiteren gehören zum Umfang der Horizon-Zero-Dawn-Complete-Edition das Carja-Händlerin-Paket sowie das Carja-Sturmrangerin-Outfit, das Carja-Händlerin-Paket und der Carja-Machtbogen. Ein digitales Artbook, das Banuk-Pionierin-Outfit, der Banuk-Erlegerin-Bogen, das Banuk-Reisende- und Nora-Hüterin-Paket sind ebenfalls in der Edition enthalten. Alle weiteren Informationen zum Spiel finden sich hier.