Crysis Remastered bekommt Unterstützung für DLSS

Mit einem erneuten Update hat Crysis Remastered die Unterstützung für Deep Learning Super Sampling (DLSS) erhalten. Zum Start der Remastered-Version haben wir die Leistung und Implementierung der Raytracing-Effekte bereits genauer durchleuchtet. Zwischenzeitlich gab es bereits einige Updates und Verbesserungen, die auch einen positiven Einfluss auf die Leistung hatten.

In den höheren Grafikeinstellungen und vor allem im "Can it run Crysis"-Preset ist Crysis Remastered eine Herausforderung – selbst für aktuelle Hardware. Ob die Grafikqualität immer dem entspricht, was erwartet wurde, steht auf einem anderen Blatt.

Crytek spricht davon, dass Crysis Remastered mit DLSS um bis zu 40 % schneller laufen soll. Welche Umsetzung von DLSS hier umgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Es dürfte sich jedoch um die aktuellste Umsetzung handeln, die hinsichtlich der Darstellungsqualität keinen Rückschritt mehr darstellt, bzw. verschiedene Profile anbietet.

Das Update für Crysis Remastered enthält außerdem einige weitere Verbesserungen und Bugfixes. Das Update wird ab sofort über die Plattformen verteilt, über die Crysis Remastered verfügbar ist.