Mit nur 40 Titeln: Valve startet Spiele-Plattform offiziell in China

Steam ist die weltweit größte Spiele-Plattform für den PC. Inzwischen ist die Auswahl an Titeln auf mehrere Tausend Spiele aus allen Genres angewachsen. Im Gegensatz zu vielen anderen ausländischen Diensten, ist die internationale Version von Steam auch in China verfügbar. Dennoch veröffentlichte Valve jüngst die öffentliche Beta für eine chinesische Version.

Dort ansässige Nutzer konnten und können nach wie vor die internationale Version der verfügbaren Spiele kaufen. Allerdings besitzen viele der dort angebotenen Spiele überhaupt keine Lizenz. Die Bemühungen zur Etablierung eines chinesischen Clients nähren daher sowohl bei Spielern als auch bei Entwicklern die Sorge, dass langfristig nur noch die chinesischen Versionen verfügbar sein werden. Diese sind oft mit einer Vielzahl von Zensuren gegenüber dem Original versehen, falls sie überhaupt eine Zulassung erhalten.

Allerdings steckt die offizielle Version des chinesischen Steams noch merklich in den Kinderschuhen. So fehlen sowohl Community-Funktion, wie Foren, als auch der Großteil der Spiele. Zum Start sind bei Steam China nämlich lediglich 40 Spiele vorhanden. Einige bekannte Titel sind unter anderem der Shooter Counter Strike: Global Offensive sowie der neue Aufbau-Strategie-Hit Dyson Sphere Program.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass noch weitere Spiele in den nächsten Wochen und Monaten dazu kommen werden, dürfte die Auswahl dennoch deutlich geringer ausfallen, als in der internationalen Version. Damit Spiele in der chinesischen Steam-Version vertrieben werden dürfen, müssen diese vorher eine Lizenz der zuständigen Behörden einholen. Dies ist oft sehr teuer und zeitaufwendig. Darüber hinaus bedeutet es für Unternehmen unter Umständen einen mehr oder minder großen Aufwand, die chinesische Version an die Wünsche der Behörden anzupassen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Steam China weiterentwickeln und ob die internationale Version auf Dauer zugänglich sein wird im Reich der Mitte.