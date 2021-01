Viele Spiele mit Rabatt: Midweek Madness bei Steam

Auch im neuen Jahr lassen sich im Steam-Store wieder einige Spiele zu Schnäppchenpreisen finden. Unter anderem gibt es das Survival-Horror-Game State of Decay 2 in der Juggernaut Edition für rund 18 Euro auf der Valve-Vertriebsplattform. Dies entspricht einer Reduzierung von 40 %. Zudem ist sowohl Witch It als auch Sniper Ghost Warrior Contracts für knapp 10 Euro im Angebot. Aber auch Baba Is You, Trine 4: The Nightmare Prince sowie Partisans 1941 sind derzeit reduziert. Außerdem gehört zu den Topsellern das am 29. Mai 2020 veröffentlichte The House of Da Vinci 2 für 14 Euro. Satte 75 % lassen sich aktuell bei Titan Souls sparen. Hier liegt der Verkaufspreis bei 3,74 Euro. Dies gilt zudem für Trine 3: The Artifacts of Power aus dem Jahr 2015 sowie für Iron Danger und viele mehr.

Eine komplette Übersicht aller reduzierten Spiele des großen Steam-Sales findet sich hier. Dort lässt sich auch Golden War Spirit entdecken, das es aktuell für gerade einmal 0,49 Euro zu erwerben gibt. Des Weiteren gilt zu beachten, dass alle, die bei der Midweek Madness zuschlagen und sich das genannte Sniper Ghost Warrior Contracts sichern wollen, dies bis zum 8. Januar 2021 um 19 Uhr getan haben sollten. Dies gilt ebenfalls für die Rabattierung von Baba is You.

Ab besagtem Datum lassen sich zudem zwei Neuerscheinungen im Steam-Store begrüßen. Neben Iron Conflict wird auch Hero by Chance ab kommenden Freitag über die Valve-Vertriebsplattform erhältlich sein. Außerdem erwartet alle Gamer im Januar 2021 Wigmund. The Return of the Hidden Knights. Dazu gesellen sich unter anderem auch Yaga sowie Skellboy Refractured und YUME. Eine Liste aller bekannten Neuerscheinungen auf Steam gibt es hier.