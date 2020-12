WoW Shadowlands: Das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten

Wie die Spieleschmiede Blizzard jetzt bekannt gegeben hat, handelt es sich bei World of Warcraft: Shadowlands um das am schnellsten verkaufte PC-Spiel aller Zeiten.

Der neueste Titel des Unternehmens verkaufte sich am Ende des ersten Tages nach der Veröffentlichung über 3,7 Millionen mal. Somit stößt Shadowlands den vorherigen branchenweiten Rekordhalter Diablo III von seinem Thron. Hier lag der Rekord bei mehr als 3,5 Millionen verkauften Exemplaren. Dies dürfte unweigerlich in Zusammenhang mit der aktuell weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie stehen. Besagte Pandemie hat zur Folge, dass eine Vielzahl von Spielern wieder ihre Accounts reaktiviert hat und in die Welt von WoW zurückgekehrt ist.

Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass im gleichen Zeitraum sowohl vor als auch nach der Veröffentlichung die höchste Anzahl an monatlichen oder längerfristigen Abonnements erreicht wurde. Spieler haben seit Anfang dieses Jahres mehr Zeit in Azeroth verbracht als in der gleichen Zeitspanne während der letzten 10 Jahre. Zusätzlich beträgt die bisher im Spiel verbrachte Zeit aller Gamer beinahe das Doppelte der verzeichneten Spielzeit im vergangenen Jahr. Es herrscht also aktuell großes Treiben in der Welt von World of Warcraft.

“Es ist wirklich aufregend, diese völlig neue Dimension des Warcraft-Universums gemeinsam mit Millionen von Spielern aus aller Welt zu betreten“, so J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment.

Die Veröffentlichung von Shadowlands ist laut Blizzard erst der Anfang eines Abenteuers, das sich von allem unterscheidet, was Spieler je zuvor in World of Warcraft erlebt haben.

Mit dem heutigen Start der Season Nummer eins von Shadowlands werden die Tore zum ersten Schlachtzug der Erweiterung - Schloss Nathria - für den "normalen" und "heroischen" Schwierigkeitsgrad geöffnet. Mythische Schlüsselsteindungeons werden ebenfalls verfügbar sein und locken alle Helden von Azeroth mit besseren Belohnungen für härtere Herausforderungen in ihren Bann. Außerdem können Spieler ihre Fähigkeiten in der Arena und auf dem Schlachtfeld auf die Probe stellen, wenn die erste gewertete PvP-Saison beginnt.