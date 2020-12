Cyberpunk 2077: Erster Spieler erhalten Game, Entwickler bitten um Rücksicht

Nachdem bereits im November Kopien von Cyberpunk 2077 mit unbekannter Herkunft im Umlauf gewesen sein sollen, kamen einige Vorbesteller in den USA nun tatsächlich früher als geplant an ein Exemplar. Der Händler Best Buy verschickt den Titel in der Collecters Edition und Standardausgabe bereits jetzt, über eine Woche vor dem offiziellen Release am 10. Dezember.

Neben enormer Freude bei denjenigen, die nun schon los spielen können, sorgt der vorzeitige Verkauf für Stirnrunzeln bei einigen Usern. So sind unter anderem viele Verpackungen mit einem eindeutigen Hinweis versehen, wonach der Verkauf oder das Verschicken erst am Tag des Releases gestattet ist.

Natürlich haben auch die Entwickler etwas von der Panne mitbekommen. Auf Twitter bitten sie momentan inständig darum, mit der Veröffentlichung jeglichen Bildmaterials oder Gameplays bis zum 10. Dezember zu warten. Alle Spieler sollen so die Chance erhalten, ohne Spoiler in die Welt des lang erwarteten Action-RPGs einzutauchen. So droht man unter anderem scherzhaft damit, einen "MAX-TAC", eine Art Cyber-SWAT aus Cyberpunk 2077, auf diejenigen zu hetzen, die der Aufforderung nicht folge leisten.

Ob tatsächlich Konsequenzen folgen würden, wenn sich Spieler über den Aufruf hinwegsetzen und eine Stream-Session starten, bleibt abzuwarten. Nach Ablauf der Frist wolle man jedoch alle Spieler ermutigen "zu streamen, als gäbe es keinen Morgen." Die Entwickler schließen ihren Post mit einer Art Hommage an 2020, in der es hießt: "Es ist 2020, wer weiß, vielleicht gibt es wirklich keinen".

Cyberpunk 2077 soll am 10. Dezember für PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.