Gameplay-Video: Cyberpunk 2077 erstmals auf der Konsole

CD Projekt Red hat jetzt ein neues Gameplay-Video von Cyberpunk 2077 veröffentlicht. In diesem lässt sich erstmals die Performance des Action-Rollenspiels auf der Xbox One X, bzw. Xbox Series X begutachten. Die gezeigten Szenen bieten einen weiteren Einblick in die Welt der dunklen Zukunft von Night City. Außerdem beabsichtigt CD Projekt Red die Veröffentlichung eines PlayStation-Gameplay-Videos.

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 sowohl für den PC als auch für die Xbox One, die PlayStation 4 sowie für Googles Stadia veröffentlicht. Wer Cyberpunk 2077 auf der Xbox Series X/S oder der PlayStation 5 spielt, kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird laut Angaben der Spieleschmiede ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One sowie der PlayStation 4 kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

