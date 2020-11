PS5 & Xbox Series: Rockstar Games äußert sich zur Abwärtskompatibilität

Mit Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series stehen die Next-Gen-Konsolen bereits in den Startlöchern. Los geht es offiziell am 19. bzw. am 10. November 2020. Somit stellt sich für viele Gamer die Frage, welche Spiele der Vorgänger-Konsolen sich auch auf der neuen Generation spielen lassen werden. Jetzt hat sich die Spieleschmiede Rockstar Games zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass sowohl Grand Theft Auto V als auch Red Dead Redemption 2 auf den kommenden Next-Gen-Konsolen gespielt werden können. Dies gilt auch für die aktuellsten Versionen von L.A. Noire (inklusive der PlayStation-VR-Version L.A. Noire: The VR Case Files) sowie eine Reihe klassischer Rockstar-Titel.

Wer im Besitz einer Disk-Version ist, kann diese ganz einfach mit den neuen Konsolen nutzen. Vorausgesetzt natürlich, es handelt es sich um die Disc-Variante der PS5 bzw. Xbox Series. Eigentümer einer digitalen Version haben die Möglichkeit, alle kompatiblen Spiele von Rockstar Games herunterzuladen, die bereits mit ihrem PlayStation-Network- beziehungsweise Xbox-Live-Konto verknüpft sind. Auf der PlayStation 5 sind diese Titel im Abschnitt "Deine Sammlung" in der Bibliothek verfügbar. Auf der Xbox Series X und S finden sich besagte Spiele im Abschnitt “Bereit zur Installation“ wieder.

Zudem können Speicherstände und vollständige Spiele über eine Netzwerkverbindung sowie per USB-Speicher übertragen werden. Auch der aktuellste Cloud-Spielstand, der mit dem PlayStation-Plus- beziehungsweise Xbox-Live-Konto verknüpft ist, kann übernommen werden. Voraussetzung hierbei ist, dass die Cloud-Spielstände im Vorfeld auf der Vorgänger-Konsole aktiviert wurden.

Zudem sind folgende Rockstar-Titel mit der neuen Microsoft Xbox Series kompatibel, die ursprünglich für die Xbox 360 oder die erste Xbox veröffentlicht wurden:

Bully: Die Ehrenrunde

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games präsentiert Tischtennis

Spiele für Sonys PlayStation 2, die aktuell über den PlayStation-Store für die PlayStation 4 verfügbar sind, können ebenfalls übertragen werden. Dazu zählen die Folgenden: