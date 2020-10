Cyberpunk 2077 um weitere 21 Tage verschoben

Die Entwickler von Cyberpunk 2077 haben eine erneute Verschiebung angekündigt. Eigentlich wollte man den Goldstatus schon erreicht und die Entwicklung damit abgeschlossen haben. Der Veröffentlichungstermin am 19. November galt somit als sicher. Nun hat man via Twitter eine erneute Verschiebung um 21 Tage angekündigt. Cyberpunk 2077 wird demnach erst am 10. Dezember erscheinen.

Als Begründung nennen die Entwickler das notwendige Testprozedere, um Cyberpunk 2077 in neun Versionen testen zu können. Dazu gehören die Plattformen PC, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5 und Stadia. Dies sei aufgrund der Heimarbeit vieler Mitarbeiter weitaus aufwändiger, als man dies hätte zuvor einschätzen können.

Der Goldstatus sei kein Zeichen dafür, dass ein Spiel komplett fertig sei. Inhaltlich natürlich schon, die vollständige Kompatibilität könne man jedoch erst danach prüfen. Verbesserungen, die zwischen dem Golstatus und der finalen Veröffentlichungen gemacht werden, fließen als Day-0-Patch ein – so auch bei Cyberpunk 2077.

Nun heißt es sich noch ein paar Tage länger zu gedulden.