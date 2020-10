Cyberpunk 2077 erreicht Gold-Status, Release-Termin wird womöglich eingehalten

Bereits mehrfach wurde das heiß erwartete Action-RPG Cyberpunk 2077 verschoben. Für alle, die einen weiteren Aufschub befürchteten, gibt das Team auf Twitter nun Entwarnung. Cyberpunk 2077 habe nun Gold-Status erreicht – damit ist der Release-Termin am 19. November sicher.

Erst vor ein paar Tagen gab das Studio bekannt, dass alle Mitarbeiter momentan verpflichtende Überstunden ableisten müssten, um das Spiel noch fertig zu bekommen und eine erneute Verschiebung des Release-Termins zu verhindern. Dies löste bei vielen Fans die Sorge aus, es könnte genau dazu kommen. Scheinbar hat sich die harte Arbeit jedoch gelohnt: Gestern verkündete der offizielle Twitter-Kanal die Botschaft: "Cyberpunk 2077 has gone gold!". Wenn ein Spiel in den Gold-Status übergeht, bedeutet das, dass die Master-Discs mit der finalen Version des Spiels ans Presswerk geschickt werden, um dort vervielfältigt zu werden. Anschließend werden die Datenträger zusammen mit der Anleitung und der Karte von Night City in die Box gepackt und an die Händler geschickt. Diese sind dann autorisiert am 19. November mit dem Verkauf zu beginnen.

Die limitierte Erst-Auflage des Titels soll einige Extras bieten, die jedoch keinen Aufpreis kosten sollen. Auf folgende Dinge können sich Käufer der Erstauflage freuen:

Weltkompendium mit Details zur Spielwelt und Story

Postkarten

Night City-Karte

Aufkleber

Soundtrack (digital)

Art Booklet (digital)

Cyberpunk 2077-Quellensammlung (digital)

Bildschirmhintergründe für Desktop und Mobile (digital)

Eine weitere aufregende Neuigkeit stellt der Leak der kompletten Karte von Night City sowie den umgebenden Regionen dar. Ungeduldigen Spielern ist es nun möglich, sich bereits vorab einen kompletten Überblick über die große Spielwelt von Cyberpunk 2077 zu verschaffen.