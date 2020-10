Halloween-Sale im PlayStation-Store gestartet

Sony hat im PlayStation-Store schon jetzt seine Halloween-Angebote veröffentlicht. Die Konsolen-Gamer erwartet wieder eine Vielzahl von reduzierten Spielen. Unter anderem gibt es das Open-World-Spiel Death Stranding für rund 30 Euro sowie den Ego-Shooter Doom Eternal für knapp 35 Euro. Wer passenderweise lieber auf Zombiejagd gehen will, hat bei der Raccoon-City-Edition von Resident Evil für 40 Euro die Möglichkeit dazu. Die genannte Edition enthält neben der Neuauflage von Resident Evil 2 sowie 3 auch den Multiplayer Resident Evil Resistance. Wer hingegen nur die Deluxe Edition von Resident Evil 2 sein Eigen nennen will, kann diese beim aktuellen Sale für 20 Euro ergattern. Zum gleichen Preis ist Devil May Cry 5 erhältlich. Für 5 Euro weniger gibt es die Devil-May-Cry-HD-Collection.

Des Weiteren können Watch Dogs 2 sowie die Gold Edition von WD 2 vergünstigt im PlayStation-Store erworben werden. Ganze 70 % können bei der The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition gespart werden. Diese wird aktuell für 15 Euro angeboten. Außerdem gibt es derzeit Zombie Army 4: Dead War sowie die Zombie Army Trilogy und Wolfenstein: Alternativwelt-Kollektion im Sale. Für 5 Euro ist es möglich, sich unter anderem Forbidden Siren, Sundered: Die Eldritch Edition, Shadow of the Beats, OKAGE: Shadow King sowie Everybody's Gone to the Rapture zu bestellen. Noch günstiger ist momentan Zombie Vikings zu bekommen. Hier liegt der Angebotspreis bei knapp 3 Euro.

Zudem wurde die Predator: Hunting Grounds Digital Deluxe Edition um 40 % reduziert. Allerdings sollte man vom genannten Titel nicht allzu viel erwarten. Wer trotz allem Gefallen an dem Lizenztitel finden sollte, kann zusätzlich noch diverse Addons mit einem um 30 % gesenkten Preis erwerben.

Eine komplette Übersicht aller reduzierten Titel im PlayStation-Halloween-Sale gibt es hier.