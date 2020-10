Ubisoft enthüllt neuen Story-Trailer und Post-Launch-Inhalte für Watch Dogs: Legion

Der französische Publisher Ubisoft hat jetzt einen neuen Story-Trailer für Watch Dogs: Legion veröffentlicht. Entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Toronto, erscheint Watch Dogs: Legion am 29. Oktober 2020 sowohl auf Microsofts Xbox One als auch auf Sonys PlayStation 4 sowie Googles Stadia. Außerdem kann der dritte Teil im Epic Games Store oder über Uplay bezogen werden. Das Spiel ist in Zukunft ebenfalls bei Uplay+, dem Abo-Service von Ubisoft, verfügbar. Am 10. November 2020 wird Watch Dogs: Legion für die Xbox Series erscheinen und am 12. November 2020 digital für Sonys PlayStation 5. Die physische Version für die PS5 ist ab dem 24. November 2020 erhältlich.

Der Publisher kündigte ebenfalls an, dass der Online-Multiplayer-Modus von Watch Dogs: Legion als Teil eines kostenlosen Updates für alle Spieler ab dem 3. Dezember verfügbar ist. Der Online-Modus von Watch Dogs: Legion wird folgende Funktionen als Teil des kostenlosen Updates am 3. Dezember beinhalten:

Einen Coop-Modus, in dem Gamer mit ihren Freunden eine Gruppe von bis zu 4 Spielern erstellen können, um London zu entdecken und an diversen Nebenaktivitäten teilzunehmen.

Neue Coop-Missionen für zwei bis vier Spieler.

Taktische Coop-Missionen.

Eine Spiderbot Arena, in der vier bis acht Spieler bewaffnete Spiderbots kontrollieren und gegeneinander antreten.

Ein kostenloses Update für den Singleplayer-Modus wird laut Ubisoft im kommenden Jahr veröffentlicht. Das Update beinhaltet neben neuen Charakteren ebenfalls neue Missionen und einen Spiel+-Modus.

Zusätzlich dazu werden alle Gamer, die den Season Pass für Watch Dogs: Legion erwerben, Zugang zu Watch Dogs: Legion – Blutlinie erhalten. Hierbei handelt es sich um einen neuen Erzählstrang mit Aiden Pearce aus dem Original Watch Dogs und Wrench aus Watch Dogs 2. Zudem wurden mit Darcy, einem Mitglied des Ordens der Assassinen sowie Mina, einem Opfer von transhumanistischen Experimenten, die andere Menschen mit ihren Gedanken kontrollieren kann, zwei weitere Charaktere enthüllt. Neben den spielbaren Charakteren und der Watch Dogs: Legion - Blutlinie-Storyerweiterung bietet der Season Pass unter anderem zusätzliche DedSec-Missionen und die Complete Edition von Watch Dogs von 2014. Besagter Season Pass kann als Teil der Gold-, Ultimate- und Collector-Edition erworben werden.