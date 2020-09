CD Projekt Red veröffentlicht Systemanforderungen für Cyberpunk 2077

Am 19. November 2020 ist es endlich soweit und das sehnlichst erwartete Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 wird im Handel erhältlich sein. Auch wenn die polnische Spieleschmiede CD Projekt Red den Veröffentlichungstermin in der Vergangenheit mehrfach verschieben musste, scheint jetzt alles glatt zu laufen und der Release im November kann planmäßig stattfinden. Aus diesem Grund haben die Entwickler jetzt die Systemanforderungen von Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Laut der Spieleschmiede werden sowohl CPU als auch GPU intensiv gefordert.

Für einen Ausflug nach Night City in 1080p mit Low Settings empfehlen die Polen mindestens einen Intel Core i5-3570K oder AMD FX-8310. Bei der Grafikkarte kann entweder eine NVIDIA GeForce GTX 780 3GB oder eine AMD Radeon RX 470 im Rechner verbaut sein. Beim Thema Arbeitsspeicher sollten mindestens 8 GB RAM zur Verfügung stehen. Ebenfalls müssen mindestens 70 GB an freiem Speicherplatz vorhanden sein.

Die empfohlene Hardware für Cyberpunk 2077 mit einer Full-HD-Auflösung und Highseetings ist laut den Entwicklern ein Intel Core-i7-4790- beziehungsweise ein AMD Ryzen-3-3200G-Prozessor. Als Grafikkarte kann entweder eine NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB oder eine AMD Radeon R9 Fury verwendet werden. Zudem sollten mindestens 12 GB RAM im Rechner installiert sein.

Sowohl Windows 7- als auch Windows-10-Nutzer können Cyberpunk mit einer 64-bit-Version und DirectX 12 spielen. Die Spieleschmiede empfiehlt außerdem grundsätzlich die Nutzung einer SSD sowie einen aktuellen Grafikkartentreiber.

Des Weiteren wurde am vergangenen Freitag die dritte Episode von Night City Wire ausgestrahlt. Hier wurden neue Locations und weitere Charaktere des Action-Rollenspiels vorgestellt. Zudem gab CD Projekt Red auf einem polnischen Community-Event bekannt, dass die Hauptstory kürzer als die von The Witcher 3 sein wird. Als Grund nannte die Spieleschmiede, dass man für The Witcher 3 rund 51 Stunden benötigen würde, allerdings nur die wenigsten Spieler solange durchgehalten hätten. Dies hat zur Folge, dass man sich bei Cyberpunk 2077 für eine kürzere Story entschieden hat. Wer jedoch mehr Zeit in Night City verbringen will, hat die Möglichkeit eine Vielzahl von Nebenquests zu erledigen. Die sind im kommenden Action-Rollenspiel wesentlich komplexer und haben teilweise auch Auswirkungen auf die Hauptstory.