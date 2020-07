Google kündigt 16 weitere Stadia-Games an

Googles Game-Streaming-Dienst Stadia ist zuletzt aufgrund seiner begrenzten Auswahl an Spielen in die Kritik geratenen. Aktuell sind rund 60 Spiele verfügbar, die sich käuflich erwerben lassen. Allerdings gab der Suchmaschinenriese jetzt bekannt, dass bis zum Ende des aktuellen Kalenderjahres insgesamt 16 weitere Games folgen sollen. Einer der wichtigsten Titel dürfte dabei das Action-Adventure "Sekiro: Shadows Die Twice" darstellen. Das von From Software entwickelte Abenteuer wurde bereits am 22. März 2019 für Windows-PCs sowie für Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One veröffentlicht. Die Gamer übernehmen die Rolle eines Shinobi und steuern diesen aus der Third-Person-Perspektive.

Zudem wird NBA 2K21 zeitnah auf der Stadia-Konsole zur Verfügung stehen. Somit lässt sich ein großer Sporttitel bereits recht früh auf der Google-Konsole daddeln. Beim Third-Person-Shooter Outriders sieht das Ganze jedoch anders aus. Besagter AAA-Titel soll Ende des Jahres 2020 auf den gängigen Plattformen veröffentlicht werden. Auf Stadia lässt sich das Game jedoch erst im Jahr 2021 daddeln. Somit hinkt Stadia weiterhin hinterher. Gelegenheitsspieler dürfte es sicherlich nicht besonders stören, ob ein Spiel mit ein paar Monaten Verspätung auf der Plattform erscheint. Wer das Spiel hingegen pünktlich zum Release zocken möchte, wird sich wohl kaum von Googles Konsole überzeugen lassen.

Des Weiteren wurden Hitman 2 sowie Hitman 3 angekündigt. Auch soll Super Bomberman R Online und Dead By Daylight Einzug auf der Stadia-Konsole halten. Ebenfalls mit an Bord ist in naher Zukunft auch Serious Sam 4. Außerdem soll es neue Stadia-Exklusivspiele geben. Welche dies genau sein werden, ist bis dato aber noch nicht bekannt. Jedoch könnten gerade Exklusivspiele den einen oder anderen Gamer davon überzeugen, sich die Google-Konsole mal genauer anzugucken. Wobei auch zu bedenken ist, dass die vielen Exklusivdeals im Epic Games Store für reichlich Unmut unter den Gamern gesorgt haben.