Ubisoft läutet die zweite Runde des Forward Sales ein

Ubisoft geht mit seinem Forward Sale in die zweite Runde und bietet wieder eine Vielzahl von Spielen zu reduzierten Preise an. Unter anderem gibt es diverse Tom-Clancy-Spiele, wie The Division 2 oder Rainbow Six Siege, im Angebot. Aber auch eine Vielzahl von Siedler-Teilen ist im Forward Sale inbegriffen: Die Siedler IV sowie die Siedler III in der History-Edition für 2,25 Euro. Wer die Siedler History-Edition sein Eigen nennen will, muss aktuell 14 Euro auf den Tisch legen. Für alle Fans der Wirtschaftssimulation Anno gibt es den Season 1 Pass von Anno 1800 derzeit für 12,49 Euro. Der Season 2 Pass liegt aktuell bei 22,49 Euro. Die Königsedition von Anno 1800 wurde auf knapp 55 Euro rabattiert. Anno 1404 kostet momentan 9,74 Euro. Noch günstiger sind Anno 1602 sowie Anno 1701, welche aktuell für 6,49 Euro im Angebot sind.

Die Assassin's Creed Odyssey Ultimate-Edition kann für 28,75 Euro ergattert werden. Die Standard-Edition ist ab 18 Euro erhältlich, der Season Pass liegt hingegen bei 16 Euro. Die Watch Dogs 2 Gold-Edition ist momentan ab 20 Euro im Sale verfügbar. Alle Far-Cry-Fans können den vierten Teil für 9 Euro und den fünften Part für 12 Euro ihr Eigen nennen. Wer es etwas ruhiger angehen will hat mit der Standard-Edition von Uno für 4 Euro die Möglichkeit dazu. Die Ultimate-Edition liegt bei 6 Euro.

Zudem lassen sich Lock On: Modern Air Combat, Monopoly Plus, Rayman 3: Hoodlum Havoc oder Heroes of Might and Magic III: Complete im zweiten Teil des Ubisoft Forward Sales erwerben. Aber auch Prince of Persia: The Forgotten Sands, Brothers in Arms - Hell's Highway sowie The Crew in der Standard-Edition und The Crew 2 in der Deluxe-Edition können vergünstigt bestellt werden. Eine komplette Übersicht aller reduzierten Titel des Ubisoft-Sales findet sich hier.