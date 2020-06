Erster Gameplay-Trailer von Crysis Remastered macht verfrüht die Runde

Eigentlich sollte erst morgen Abend der erste Gameplay-Trailer von Crysis Remastered veröffentlicht werden. Doch wie schon bei der initialen Ankündigung scheint es wieder ein Leck bei den Entwicklern zu geben und so gibt es den Trailer schon einige Stunden früher.

Im Trailer ist die Rede von der Verwendung der aktuellen Crytek-Funktionen. Zur Ankündigung war die Rede von "new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE’s native hardware- and API-agnostic ray tracing solution". Der Trailer macht die visuellen Unterschiede aber nicht so deutlich, wie wir uns dies erwartet hättet – zumindest wird nicht speziell auf neue Effekte hingewiesen. Auch das gesamte Erscheinungsbild läss den "Aha"-Effekt nicht so richtig aufkommen.

Neue Texturen, die erwähnten neue Rendering-Funktionen und vor allem ein Raytracing dürften Crysis noch einmal deutlich aufwerten. Für das Raytracing wird aber nicht die DXR-Schnittstellen verwendet, wie AMD und NVIDIA dies vorsehen, sondern wie in der Techdemo von Crytek namens Neon Noir einen eigenen Ansatz verwenden, der nicht auf eine spezielle Hardwarebeschleunigung angewiesen ist. Die Details dazu haben wir uns im Benchmark zu Neon Noir bereits genauer angeschaut.

Mit dem offiziellen Trailer dürfte Crytek noch weitere technische Details zur Umsetzung verraten. Crysis war vor 13 Jahre eine echte Herausforderung für jede Hardware und ist dies in einem gewissen Rahmen bis heute geblieben. Allerdings haben sich die Zeiten auch gewandelt und so haben Prozessoren inzwischen deutlich mehr Kerne und auch die Grafikschnittstellen sind heute effizienter, als sie dies damals waren.

Zudem darf man gespannt sein, welches Mindestvorraussetzungen an die Hardware gestellt werden, um Crysis in der Remastered-Version spielen zu können.

Schlussendlich haben auch einige Online-Shops den Termin der Veröffentlichung von Crysis Remasted verraten. Am 23. Juli soll es für PC, PlayStation und Xbox soweit sein. Dies bestätigt nun auch der Trailer.