Alle Informationen zu Call of Duty: Black Ops Cold War inkl. Releasedate

Mit Call of Duty: Black Ops Cold War präsentiert Activision die direkte Fortsetzung des ersten Black Ops. Der neue Shooter führt die Spieler in die Tiefen des angespannten, geopolitischen Universums der frühen 1980er-Jahre. Neben der Kampagne bietet Black Ops Cold War ein Arsenal von Waffen und Ausrüstung aus dem Kalten Krieg für die nächste Generation von Black Ops-Multiplayer-Kämpfen sowie ein brandneues kooperatives Zombies-Erlebnis.

Call of Duty: Black Ops Cold War wird von Treyarch und Raven Software für Next-Gen-Konsolen entwickelt und erscheint am 13. November für Sonys PlayStation 4, Microsofts Xbox One und den PC via Battle.net. Die Versionen für Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X sollen während der Weihnachts-Feiertage 2020 veröffentlicht werden.

"Wir freuen uns sehr darauf, den nächsten Blockbuster-Titel in Call of Duty auf den Markt zu bringen, eines der ikonischsten Franchises im Entertainmentbereich mit über 100 Millionen Spielern auf Konsole, PC und Handy", sagt Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard. "Black Ops Cold War wird ein aufregendes Erlebnis bieten, das nicht nur die Maßstäbe für Action-Spiele der nächsten Generation setzt, sondern auch dafür sorgt, dass unsere Spieler mit ihren Freunden in Verbindung bleiben."

Der kommende Activision-Shooter setzt auf den bewährten Black Ops-Stil und verbindet Elemente der Popkultur der 1980er-Jahre mit einer Verschwörungsgeschichte. Dabei sollen Täuschung sowie Betrug in der Einzelspieler-Kampagne im Fokus stehen. Die Spieler werden auf historische Persönlichkeiten treffen und dabei an bekannten Orten in der ganzen Welt kämpfen. Hierzu gehören unter anderem Ost-Berlin oder die Türkei.

Ebenfalls werden sich die Gamer in Vietnam und in einem Moskau während der Sowjetzeit aufhalten. Die Gamer übernehmen die Rolle von Elite-Agenten und versuchen eine über Jahrzehnte geplante Verschwörung zu verhindern. Dabei gilt es die Spur einer geisterhaften Figur namens Perseus, die das globale Machtgefüge vernichten will, zu verfolgen.

Call of Duty: Black Ops Cold War unterstützt Crossplay für Current- und Next-Generation-Systeme und plattformübergreifende Fortschritte in allen Modi. Der Shooter soll ein Battle-Pass-System bieten sowie ein fortlaufendes Angebot an kostenlosen Inhalten nach der Veröffentlichung, einschließlich Multiplayer-Maps und -Modi. Zudem werden Zombies eine Rolle spielen. Außerdem soll es diverse Community-Events geben.

Des Weiteren findet - wie bereits gestern von Hardwareluxx berichtet - am 9. September 2020 die Enthüllung des Multiplayer-Gameplays von Black Ops Cold War statt. Black Ops Cold War wird ebenfalls Call of Duty: Warzone unterstützen, bzw. fortführen. Black Ops Cold War bietet zudem einen Support von geteilten Fortschritten für Warzone sowie neue Inventarobjekte, die sowohl in Black Ops Cold War als auch in Warzone genutzt werden können. Warzone-Spieler haben weiter Zugriff auf sämtliche Call of Duty: Modern Warfare-Inhalte, einschließlich aller zuvor verdienten Operator und Waffenbaupläne.

Die Termine der offenen Beta werden in Kürze bekannt gegeben. Weitere Informationen zu Vorbestellungen und Vorabkäufen sowie die vollständige Liste aller digitalen Handelsversionen und Next-Generation-Bundle-Angebote finden sich hier.