Steam: Valve erschwert Käufe über VPN

Wer seine Steam-Spiele besonders günstig kaufen wollte, der konnte sie bislang über Umwege im Ausland kaufen. Über eine VPN-Verbindung konnte man der Plattform einen neuen Standort vorgaukeln und so das Land für den Steam-Store abändern, um in den Genuss besserer Währungskurse und -Preise zu kommen.

Besonders beliebt bei VPN-Nutzern war der Kauf über Russland in russischen Rubel, über die Türkei in türkische Lira oder in Argentinien über den Peso. Wer besonders findig war, prüfte die internationalen Preise vorab in der SteamDB und entschied sich dann für das günstigste Land.

Ein solches Vorgehen war bislang zwar nicht illegal, widersprach jedoch den Nutzungsbestimmungen der Plattform, womit Nutzer, die sich dieses Tricks bedienten, ihren Account riskierten und gesperrt werden konnten. Um einen ständigen Wechsel zu verbieten, erlaubte Steam eine Änderung des Landes nur alle vierzehn Tage.

Nun schiebt Valve diesem Treiben endgültig den Riegel vor, bzw. erschwert das Einkaufen über das VPN-Ausland weiter. Laut des Twitter-Kanals "Steam Database" soll Valve jüngst einige Änderungen vorgenommen haben, die für jedes Land ein entsprechendes Zahlungsmittel vorsieht.

Konkret bedeutet dies: Wer über Russland einkaufen möchte, benötigt auch russische Zahlungsdaten, wie ein russisches Konto oder eine russische Kreditkarte. Erst dann kann der Kauf im jeweiligen Land durchgeführt werden. Wer in ein anderes Land umgezogen ist, soll den Store erst nach dem Hinzufügen entsprechender Zahlungsdaten wechseln können. Sollte dies nicht möglich sein, muss man den Steam-Support kontaktieren.

Ob die Änderung tatsächlich mehr Nutzer dazu bewegt, im eigenen Land einzukaufen oder verstärkt auf günstigere Key-Reseller zurückzugreifen, bleibt abzuwarten. Valve und Steam sind jedenfalls nicht die einzigen Anbieter, die so verfahren. Auch Netflix oder HBO akzeptieren nur die Zahlungsdaten eines jeweiligen Landes – hier spielen aber auch etwaige Lizenzprobleme eine entscheidende Rolle.