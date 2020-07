Xbox Games Showcase: Microsoft zeigt Neuheiten der Series X

Auf dem gestrigen Xbox-Series-X-Event hat Microsoft eine Vielzahl von neuen Games für die Next Gen-Konsole vorgestellt. Das US-amerikanische Unternehmen zeigte auf dem "Xbox Games Showcase" unter anderem Halo Infinite. Der knapp neun Minuten lange Trailer zeigt den Master Chief dabei, wie er eine Bruchlandung überlebt. Anschließend geht es zunächst auf Entdeckungstour und die umliegende Gegend rund um die Absturzstelle wird erkundet.

Mit Forza Motorsport findet sich direkt zu Beginn der Ära der Next-Gen-Konsolen ein Rennspiel auf der neuen Xbox wieder. Der realistische Trailer macht schon mal Lust auf mehr. Ob Forza Motorsport auch auf der heimischen Konsole so aussehen wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Wer mit der neuen Xbox lieber auf Zombiejagd gehen will, wird mit State of Decay 3 die Möglichkeit dazu haben. Im Trailer gibt es schon mal einen Zombie-Hirsch zu sehen.

Ebenfalls gab es erste Infos zu Tell me Why. Allerdings müssen die Gamer nicht bis zum November warten. Tell me Why wird sich bereits ab dem 27. August 2020 auf der Xbox One daddeln lassen.

Mit Everwild präsentiert Rare ein Adventure im Comic-Stil. Im knapp zweieinhalb minütigen Trailer gibt es eine Vielzahl von liebevoll gestalteten Landschaften zu sehen, die optisch definitiv Lust auf mehr machen.

Für alle Shooter-Freunde wartet mit S.T.A.L.K.E.R. 2 ein Xbox-Exklusivtitel, der in einer postapokalyptischen Open-World spielt. Allerdings gewährt der knapp zweiminütige Trailer kaum Einblick in die Welt des Shooters.

Bei CrossfireX wartet ein weiterer Shooter auf die Xbox-Gamer, diesmal allerdings mit Fokus auf den Multiplayer. Vom Erscheinungsbild erinnert das Spiel entfernt an Counter-Strike, jedoch mit mehr Action und einer anderen Dynamik.

Alle Gamer, die eher auf der Suche nach einem Rollenspiel-Abenteuer sind, sollten sich in Zukunft Fable (4) genauer anschauen. Leider gibt der Trailer nicht wirklich Aufschluss darüber, wie sich der neueste Teil der bekannten RPG-Reihe spielen lassen wird.

Des Weiteren hat Microsoft der Öffentlichkeit noch eine Vielzahl von weiteren Spielen vorgestellt. Wer den Showcase-Event des internationalen Hard- und Softwareherstellers verpasst haben sollte, kann sich den knapp einstündigen Event hier nochmal anschauen: