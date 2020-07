Bereits heute: Nintendo kündigt Direct-Mini-Event an

Bislang hat sich die japanische Spieleschmiede Nintendo zurückgehalten wenn es darum ging, die kommenden Switch-Spiele für den Rest des Jahres 2020 bekanntzugeben. Dies soll sich jetzt allerdings ändern. Wie Nintendo jetzt verkündete, findet bereits heute der Nintendo Direct-Mini-Event statt. Los geht es um 16 Uhr. Wie lange der Event andauern wird, ist offiziell zwar nicht bekannt, jedoch ist davon auszugehen, dass die Veranstaltung rund 10 Minuten lang sein wird. Laut Nintendo handelt es sich bei dem Event um einen "Partner-Showcase". Es soll diverse Updates zu ein paar wenigen, bereits angekündigten Spielen geben. Um welche Games es sich jedoch genau handeln wird ist bislang noch offen.

Allerdings wäre es möglich, dass Nintendo weitere Informationen zu "Metroid Prime 4" bekannt gibt. Aber auch "Bayonetta 3" bzw. "The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2" wären ein Thema. Gerade Zelda dürfte von vielen Fans sehnlichst erwartet werden. Weitere mögliche Veröffentlichungen sind neben "Shin Megami Tensei V", "No More Heroes 3" oder "Hollow Knight: Silksong". Zudem könnte "Doom Eternal" ein mögliches Update auf dem heutigen Nintendo-Event darstellen.

Somit bleibt derzeit nur abzuwarten, welche Spiele Nintendo der Öffentlichkeit tatsächlich auf dem knapp 10-minütigen Mini-Event vorstellen wird.