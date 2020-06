Alle Infos zum Game Update 8.1 von Anno 1800

Wie die Entwickler von Anno 1800 bekannt gegeben haben, werden mit dem Update 8.1 sämtliche Änderungen der Preise von den Handelsgütern wieder zurückgenommen. Somit sind mit dem gestrigen Release der Version 8.1 die Preise wiederhergestellt worden. Allerdings ist dies nicht alles, was die neueste Aktualisierung für das Aufbaustrategiespiel mit sich bringt. So ist die Chance auf Explosionen in Silos und Traktormodulen in der Version 8.1 nicht mehr vorhanden. Ebenfalls haben die Entwickler die Explosionswahrscheinlichkeit für Tankhöfe reduziert. Außerdem wurden Fehler behoben, die es erlaubten, maximal 50 t an Gütern auf einmal zu kaufen. Mit der Aktualisierung auf 8.1 lassen sich nun wieder Screenshots im Spiel anfertigen. Die Tutorial-Quests "Reiche Ernte" erscheinen jetzt für alle Teilnehmer in einem Multiplayerspiel.

Des Weiteren wurde ein Problem mit gebufften Farmen, die wegen eines vollen Warenlagers nicht ihre gesamte Produktivität ausnutzen konnten, behoben. Stattdessen werden sie jetzt – falls nötig – zusätzliche Karren benutzen, um ihre Produkte an ein Warenhaus zu liefern. Tankhöfe brauchen jetzt zudem keine lange Anlaufzeit mehr, um neuplatzierte Traktormodule mit Treibstoff zu beliefern. Auch zeigen die Produktions-Infotipps im Statistikmenü keine identischen Informationen mehr an.

Des Weiteren wurde ein Renderingfehler bei der Darstellung von Küstengebäuden unter DirectX 12 auf integrierten GPUs behoben. Zudem ist ein Fehler, wegen dem Schatzkarten beim ersten Öffnen den falschen Ort markiert hatten, Geschichte. Das Entfernen eines mit Items bestückten Zoos wird jetzt korrekt in der Attraktivität der Insel widergespiegelt. Das botanische Item "Magische Farnblüte" hat nun das korrekte Icon.

Mit der Version 8.1 wurde ebenfalls die Lautstärke der Züge nach dem Ändern des Skins angepasst. Der Button zum Upgraden des Ölhafens wird in Spielen, die über keinen Reiche-Ernte-DLC verfügen, nicht mehr angezeigt. Kulturelle Module mit Items lassen sich jetzt auch in der Neuen Welt umplatzieren. Tutorial-Sprechblasen bleiben zudem nun nicht mehr zu lange auf dem Bildschirm. Auch ist der Fehler mit dem ausgegraut und pausiert aussehenden Expeditionsmenü behoben worden. Die Kosten für den Reroll des Angebotes sind jetzt wieder korrekt im Handelsfenster sichtbar. Außerdem werden beim Abreißen eines upgegradeten Warenhauses die Upgrades bei der Rückerstattung berücksichtigt.

Alle Farmen zeigen jetzt laut Aussagen der Entwickler die korrekte Animation beim Bau eines Traktormoduls. Des Weiteren werden Items beim Ändern von Palast-Buffs nicht mehr aus zusätzlichen Slots entfernt. Jedoch gilt hier zu beachten, dass der Fehler beim Updaten von 7.3 auf das Game-Update 8.1 trotzdem noch vorkommen kann.