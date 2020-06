Neuer Star-Wars-Titel von EA für Oktober 2020 geplant

Die Spieleschmiede Electronics Arts hat jetzt das Dogfight-Game "Star Wars Squadrons" angekündigt. Wie das Studio in Montive bekannt gab, handelt es sich bei dem neuen Star-Wars-Titel um ein reines Flugspiel. Außerdem soll es möglich sein, sich in Teams mit bis zu fünf Spielern zu duellieren. Dabei übernehmen die Spieler die Rolle des Rebellen-Allianz-Piloten in Form eines A-Wing, X-Wing oder Y-Wing. Außerdem werden alle Gamer in der Lage sein, das Steuer der Rebellen-Allianz zu übernehmen. Hier stehen neben dem TIE Fighter ein Tie Bomber sowie ein Tie Interceptor zur Verfügung, um sich auf die Seite des Imperiums zu schlagen und die Allianz zu vernichten.

Passend zur Ankündigung hat die Spieleschmiede einen knapp zweiminütigen Trailer auf YouTube veröffentlicht. Damit verrät EA mit dem 2. Oktober 2020 auch zeitgleich den geplanten Veröffentlichungstermin. Preislich wird sich der neue Star-Wars-Titel um die 40 Euro einordnen. Neben Crossplay soll sich Star Wars Squadrons nicht nur auf der EA-Plattform Origin spielen lassen. Denkbar wäre außerdem ein Release bei Steam, sollte sich der Epic Games Store nicht zuvor die Exklusivrechte am neuen Star-Wars-Abenteuer sichern. Des Weiteren plant EA eine Unterstützung für Virtual-Reality. Ob dies allerdings die Spieler überzeugen kann, bleibt zunächst abzuwarten.

Neben dem erwähnten Mehrspielermodus soll die Einzelkampagne nach der Schlacht von Endor spielen. Zudem ist davon auszugehen, dass diverse alte bekannte Gesichter im neuen Star Wars Squadrons einen Auftritt haben werden. Ob Han Solo oder Luke Skywalker – die beiden Urgesteine werden sicherlich bei dem neuesten Star-Wars-Teil dabei sein.

Ob ein reines Star-Wars-Game, in dem sich nur Raumschiffe steuern lassen, bei den Spielern punkten kann, bleibt zunächst abzuwarten. In der Vergangenheit gab es schon öfters Games, bei denen der Schwerpunkt auf Fluggeräten lag. Reist man weit in die Vergangenheit zurück, so finden sich dort Titel wie Wing Commander wieder, die große Erfolge in der Branche verzeichnen können. Somit bleibt zunächst abzuwarten, wie sich Star Wars Squadrons in Zukunft schlagen wird.