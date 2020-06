PlayStation 5: Unsere Highlights des PS5-Events auf einen Blick

Nachdem der PlayStation-5-Event in der Vergangenheit aufgrund der aktuellen Entwicklungen mehrfach verschoben wurde, ist es am gestrigen 11. Juni 2020 endlich soweit gewesen und das japanische Unternehmen Sony hat erste Details zu seiner NextGen-Konsole verraten. Alle Informationen zur PS5 finden sich in unserem Artikel "So sieht die neue PlayStation 5 aus". Allerdings war dies nicht das einzige, was Sony im knapp einstündigen Live-Stream gezeigt hat.

So gab es bei der Veranstaltung neben einem ersten Blick auf das finale Design der Konsole auch diverse Games zu sehen. Den Anfang machte Marvel’s Spider-Man: Miles Morales von Insomniac Games. Die Spieleschmiede lieferte mit Spider-Man im Jahr 2018 bereits einen AAA-Hit ab und seit Längerem war bekannt, dass die Entwickler an einem Nachfolger arbeiten. Bei "Miles Morales" spielt jedoch nicht Peter Parker die Hauptrolle als Netzschwinger, sondern die Spieler übernehmen die Rolle des Earth-1610-Spider-Man. Ob sich die Macher bei der Story kontinuierlich an den Geschichtsverlauf des Marvel Ultimate-Universums halten werden oder auch Elemente des 616-Universums nutzen, ist bislang nicht bekannt.

Somit war der Einstand für Sony schon mal geglückt und es folgte direkt der nächste Paukenschlag für alle alteingesessen PlayStation-Anhänger. Gran Turismo ist wieder da und zwar mit Teil sieben. Das legendäre Rennspiel erfreute sich bereits auf der ersten PlayStation großer Beliebtheit. Ob Teil sieben an den Erfolg anknüpfen kann bleibt zunächst abzuwarten. Mit "Ratchet und Clank: Rift Apart" finden sich ebenfalls ein paar alte Bekannte auf der neuesten Konsolengeneration aus dem Hause Sony wieder. Des Weiteren feiert Little Big Planet sein Comeback auf der PlayStation. Mit "Sackboy - A big Adventure" wartet wieder jede Menge Puzzlespaß auf die Next-Generation-Gamer. Aber auch Oddworld erhält mit Soulstorm einen neuen Teil.

Den nächsten AAA-Hit für die neue PS5 dürfte "Hitman III" von IO Interactive darstellen. Der dritte Teil soll die "World-of-Assassination-Trilogie" abschließen und Agent 47 dabei laut Trailer zu intimen und exotistischen Orten führen. Bethesda präsentierte mit "Deathloop" einen Egoshooter, der zumindest im Trailer einen interessanten Eindruck macht.

Mit Village steht bereits ein neuer Resident-Evil-Teil in den Startlöchern, der allem Anschein nach aber eher im späten 18. Jahrhundert spielt. Jedoch könnte es sich hierbei auch nur um einen Trugschluss aus dem Trailer handeln und in Wirklichkeit befindet sich der Protagonist in einem abgedrehten Experiment der Umbrella Corporation. Mit Pragmata präsentierte Capcom ein Sci-Fi-Projekt, das definitiv Ähnlichkeiten mit dem Hauptcharakter von Dead Space aufweist. Am 10. Juni kündigte der Dead-Space-Author Antony Johnston über Twitter an, dass er seit zwei Jahren an einem neuen Videospiel arbeitet. Außerdem wies er darauf hin, dass man sich den PS5-Launch-Event keinesfalls entgehen lassen soll. Mittlerweile ist der Tweet jedoch verschwunden und ein offizielles Dead Space 4 lässt weiterhin auf sich warten.

Gesamter PS5-Live-Stream