The Last of Us 2: Neues Video zeigt diverse Details des Action-Adventures

Nachdem der Veröffentlichungstermin des sehnlichst erwarteten PlayStation-Exklusivtitels "The Last of Us Part II" bereits im Oktober 2019 auf den 29. Mai 2020 verschoben wurde, verkündete Sony im April 2020 mit dem 19. Juni 2020 erneut ein neues Veröffentlichungsdatum. Jetzt scheint das Ende der Fahnenstange erreicht zu sein und das Action-Adventure wird sich tatsächlich ab dem 19. Juni 2020 spielen lassen. Um die Vorfreude auf den zweiten Teil der The-Last-of-Us-Serie weiter zu steigern gibt die Spieleschmiede Naughty Dog nun weitere Details zum PlayStation-Exklusivtitel bekannt.

In Form des knapp 8-minütigen Videos "Inside the World" zeigt das Entwicklerstudio unter anderem diverse Gameplay-Szenen. Außerdem melden sich der Director Neil Druckmann sowie der Co-Game Director Kurt Margenau zu Wort. Druckmann weist auf die vielen Gefahren hin, mit den Spieler rechnen müssen, sobald sie die Welt von "The Last of Us Part II" betreten. Margenau äußert sich hingegen zum Umfang des kommenden Action-Adventures. Ebenfalls werden im Video Concept-Art-Bilder gezeigt. Des Weiteren sind der Art Director John Sweeney und viele weitere Naughty-Dog-Mitarbeiter, die am zweiten Teil von "The Last of Us" mitgewirkt haben, zu sehen.