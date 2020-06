Diablo 4: Neues Gameplay-Video aufgetaucht

Weiterhin ist es um Blizzards heiß ersehntes Action-Rollenspiel Diablo IV recht ruhig. Die Spieleschmiede hüllt sich weitgehend in Schweigen und gab in der letzten Zeit kaum Informationen preis. Zwar sorgte im vergangenen Monat ein IT-Fachmann für Aufsehen, der anhand der Versionsnummer des Builds von Diablo 4 einen Release im Jahr 2021 für möglich hält, jedoch ist aufgrund der Absage der diesjährigen Blizzcon im November ebenfalls nicht mit weiteren Informationen zu Diablo 4 zu rechnen. Allerdings ist jetzt ein neues Video aufgetaucht, das Einblicke in das Gameplay des neuen Action-Rollenspiels aus dem Hause Blizzard gewährt.

Das 20-minütige Video zeigt allem Anschein nach Gameplay-Szenen aus der Beta von Diablo 4. Es gibt die Questreihe "A Light in the Dark" zu sehen, bei der der unbekannte Spieler die Kontrolle des Barbaren übernommen hat. Diese Questreihe ist bereits aus dem November 2019 bekannt und gehört zur Hauptkampagne des neuen Diablo-Abenteuers. Die Bildschirmtexte sind in Englisch gehalten und das Bild ist teilweise an den Seiten bzw. oben und unten leicht abgeschnitten. Jedoch lässt sich das Kampfgeschehen gut verfolgen. Neben diversen typischen Gemetzel-Einlagen gibt es eine kurze Zwischenfrequenz, als der Protagonist den Eingang des “Domhainne Tunnels” erreicht.

Zudem gewährt das Video einen guten Einblick in die neue düstere Welt von Diablo 4, die Blizzard bereits in der Vergangenheit angekündigt hat. Ebenfalls zeigen sich im Video das Item-Inventar, bzw. die Ausrüstung und weitere Menüs des Barbaren. Zwar könnte sich die Optik des Menüs noch verändern, jedoch ist nicht davon auszugehen, dass Blizzard besagte Menüs komplett überarbeiten wird. Des Weiteren gibt das aufgetauchte Gameplay-Video keine Hinweise auf einen Releasetermin. Nichtsdestotrotz könnte dies der erste Vorbote für die kommende Beta-Phase des Action-Adventures darstellen. Ob diese auf dem Ersatzevent der Blizzcon angekündigt wird, bleibt aber zunächst abwarten.