Riot Games gibt Veröffentlichungstermin von Valorant bekannt

Die Spieleschmiede Riot Games hat jetzt bekannt gegeben, dass der First-Person-Shooter Valorant offiziell am 2. Juni 2020 veröffentlicht wird. Die Closed-Beta wird bereits am 28. Mai 2020 beendet, dann werden auch alle Spielerkonten zurückgesetzt. Somit starten die Beta-Spieler zusammen mit allen anderen Spielern wieder am Anfang. Laut Riot Games soll dies ein ausgeglichenes Spielfeld gewährleisten.

Anna Donlon, Executive Producer von Valorant bei Riot Games, gab zudem zu Protokoll: "Unser Ziel mit Valorant war stets, das Spiel so schnell und so vielen wie möglich zugänglich zu machen. Wir freuen uns also sehr auf die Veröffentlichung am 2. Juni. Das Team freut sich darauf, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten für die weltweite Valorant-Community da zu sein. Wir beginnen unsere gemeinsame Reise gerade erst.“

Außerdem soll kurz nach Release des Shooters ein neuer Spielmodus inklusive eines weiteren Agenten sowie einer zusätzlichen Karte erscheinen. Des Weiteren bereitet man sich bei Riot Games auf die steigenden Spielerzahlen vor und legte nach eigenen Angaben ein großes Augenmerk auf die Einrichtung neuer Server, damit die Valorant-Spieler auch weiterhin mit niedrigen Latenzen daddeln können. Bei den Server-Standorten nannte das Entwicklerstudio Atlanta, Dallas, London, Madrid und Warschau. Weitere Informationen zum neuen Riot-Games-Shooter lassen sich der offiziellen Webseite von VALORANT entnehmen.