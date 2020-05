NVIDIA veröffentlicht fünf neue Welten für Minecraft mit RTX

Wie NVIDIA jetzt verkündet hat, ist das Unternehmen mit bekannten Creators aus der Minecraft-Community eine Kooperation eingegangen, um neue Welten für die Beta von Minecraft mit RTX auf Windows 10 zu erschaffen. Insgesamt erwarten alle Minecraft-Fans fünf neue Welten, die sich ab sofort kostenlos über den Minecraft-Marketplace beziehen lassen. Zu den neuen Welten für Minecraft mit RTX gehören neben Hilltop Lifestyle RTX von PearlescentMoon auch Egg Hunt von Feed The Beast sowie Medieval RTX von Aurelien_Sama, The Dark Village RTX von Wyld und The Observer RTX von IamSp00n.

Bei Hilltop Lifestyle RTX handelt es sich um einen Survival Spawn. In dieser neuen Welt erkunden die Spieler die Insel von Hilltop Lifestyle und lernen in dem italienisch inspirierten Dorf zu leben. Egg Hunt ist hingegen ein neues, eigenständiges Minispiel mit einer geheimnisvollen Höhle voller Rätsel, Fallen, Geheimnissen und Herausforderungen, das tief unter der Erde spielt. Ziel ist es, versteckte Eier zu finden, um die beiden Spielmodi der Welt so schnell wie möglich abzuschließen.

Medieval RTX ist eine Survival-Spawn-Welt mit einem idyllischen, mittelalterlichen Dorf, das sich unter einer antiken Ruine befindet. The Dark Village RTX ist ebenfalls ein Survival Spawn, der in ein verlassenes, im Wald gelegenes Dorf führt, in dem sich längst vergessene Abbilder vermisster Dorfbewohner befinden. The Observer RTX ist eine Welt, die tief unter der Erde beginnt. Die Spieler erforschen die neu entdeckte Umgebung und lüften dabei die Geheimnisse des verschütteten Gewölbes.

Minecraft mit RTX verfügt mit Pathtracing über eine weiterentwickelte Form der Raytracing-Technologie, über neue physikalisch basierte Texturen und NVIDIA DLSS 2.0. Mehr Infos zu Minecraft mit RTX finden sich in unserem Hardwareluxx-Technik-Check.