DIRT 5: Erste Details zum Off-Road-Racing-Game

Die britische Spieleschmiede Codemasters hat jetzt weitere Details zum Rallye-Spiel DIRT 5 bekannt gegeben. Bereits im Oktober 2020 schaltet das Entwicklerstudio die Startampeln auf grün und DIRT 5 wird sich dann zunächst auf dem PC via Steam, Microsofts Xbox One und Sonys PlayStation 4 daddeln lassen. Die Veröffentlichung für Googles Stadia ist für Anfang 2021 geplant. Ebenfalls wird es möglich sein, DIRT 5 auf Sonys und Microsofts Next-Gen-Konsolen zu spielen.

Bei DIRT 5 bereisen Spieler die ganze Welt. Neben Metropolen wie New York oder Rio de Janeiro geht es in die entlegenen Regionen von Griechenland sowie China. Dort erwarten die Hobby-Rallye-Fahrer diverse Rennen in einer Vielzahl von Fahrzeugklassen. Die Gamer sitzen hinter dem Steuer von Buggys, Trucks, Rock Bouncern oder klassischen sowie modernen Rallye-Autos.

Der storygetriebene Karriere-Modus wurde laut Angaben der Spieleschmiede in jeglicher Hinsicht erweitert und beinhaltet Events und Herausforderungen auf einigen der anspruchsvollsten Strecken. Zudem steht den Spielern ein umfangreicher Editor zur Verfügung, der zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten bietet. Der Spielfortschritt in DIRT 5 ist non-linear angelegt, womit es möglich ist, nach den persönlichen Vorlieben an den Events teilzunehmen.

Außerdem kehrt in DIRT 5 der Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler zurück. Die vollständige Liste der Spiel-Modi wird allerdings erst in Kürze von Codemasters bekannt gegeben. Ebenfalls wird es eine Vielzahl an Sprechern geben, wie zum Beispiel Nolan North und Troy Baker. Besagte Sprecher führen die Spieler durch den Karriere-Modus und moderieren zusätzlich zusammen mit weiteren Prominenten aus der Welt des Motorsports und des Gamings die DIRT-In-Game-Podcast-Serie.

Robert Karp, DIRT 5 Development Director bei Codemasters, gab zu Protokoll, dass Codemasters großer Fan von DIRT 2 und DIRT 3 sei. Der fünfte Teil soll eine Hommage an die vorherigen Teile darstellen.