Trials of Mana: Kein Multiplayer im Remake

Am kommenden Freitag, den 24. April 2020 ist es soweit und Square Enix veröffentlicht den Remake des RPG-Klassikers Trials of Mana. Allerdings ist schon jetzt bekannt, dass es bei der Neuauflage keinen Multiplayer geben wird. Obwohl sowohl die Originalversion als auch der Remake des Vorgängers "Secret of Mana" über einen lokalen Koop-Modus verfügten, suchen Gamer diesen beim Remake von Seiken Densetsu 3 (jap. OT) leider vergebens. Das neue Trials auf Mana stellt einen reinen Soloplayer dar. Ebenfalls beabsichtigt die japanische Spieleschmiede auch in Zukunft nicht durch ein entsprechendes Update einen Multiplayer nachzureichen.

Produzent Shinichi Tatsuke gab zu Protokoll: “Das ursprüngliche Spiel mit seiner Top-Down-Perspektive enthielt einen Offline-Mehrspielermodus. Dieses Mal haben wir eine Third-Person-Perspektive, um das Eintauchen in die Welt zu verbessern. Daher haben wir diese Option nicht berücksichtigt. Wir haben auch einen Online-Mehrspielermodus in Betracht gezogen, aber dazu hätten wir zusätzliche Elemente einbauen müssen, damit es auch online Spaß macht. Dies hätte uns Zeit gekostet, um ein Spiel zu entwickeln, das sowohl offline als auch online Spaß macht. Stattdessen dachten wir, wir könnten etwas Besseres schaffen, indem wir uns auf einen Single-Player-Titel konzentrieren, und so kam die Entscheidung zustande. Wir planen auch nicht, Multiplayer durch ein zukünftiges Update hinzuzufügen.”

Wer schon jetzt einen ersten Blick auf die Neuauflage des Klassikers werfen möchte, hat die Möglichkeit, für die Nintendo Switch, Sonys PlayStation oder für den PC via Steam eine Demo-Version von Trials of Mana anzuspielen. Alle Infos finden sich auf der offiziellen Webseite des Remakes.