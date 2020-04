Ubisoft mit neuem Gratis-Titel aus der Assassin’s-Creed-Reihe

Wie Hardwareluxx bereits Anfang April 2020 berichtet hat, veröffentlichte der französische Publisher Ubisoft aufgrund der Corona-Pandemie eine neue Angebotsreihe. Die Ubisoft-Kampagne "Leistet Euren Beitrag, spielt Zuhause" umfasst neben diversen Rabatten und Testversionen auch Gratis-Downloads von Games. Den Anfang machte der kostenlose Download des Jump ‘n’ Run Rayman Legends. Nun legt Ubisoft nach und verschenkt das Action-Adventure Assassin’s Creed II.

Der zweite Teil der Assassin’s-Creed-Reihe lässt sich vom 14. bis 17. April 2020 kostenlos über Uplay herunterladen. Jeder Nutzer, der sich Assassin’s Creed II im besagten Zeitraum herunterlädt, kann das Spiel im Anschluss dauerhaft daddeln. Der Gratis-Release ist permanent im Benutzerkonto hinterlegt.

In Assassin's Creed II begeben sich die Gamer ins Italien der Renaissance, um als Ezio die tödliche Tradition seiner Vorfahren fortzusetzen. Die Spieler finden sich in einer Geschichte voller Macht und Korruption wieder. Wie zuvor im ersten Teil besteht die Aufgabe für den Spieler vorwiegend darin, Kämpfe zu absolvieren, auf Gebäude zu klettern und bestimmte Attentate auszuführen. Mit fortschreitender Handlung stehen dem Protagonisten neue Rüstungen und Waffen zur Verfügung. Es ist möglich, eine zweite versteckte Klinge zu tragen oder eine Pistole sowie ein Wurfmesser zu nutzen. Mit der Ingame-Währung Florin sind die Gamer außerdem in der Lage bei diversen Händlern die eigene Ausrüstung zu verbessern. Ebenfalls lassen sich verschiedene Fraktionen wie Kurtisanen, Diebe oder Schläger anheuern.

Der zweite Teil der Reihe wurde erstmals am 17. November 2009 für Sonys PlayStation 3 und Microsofts Xbox 360 veröffentlicht. Des Weiteren veröffentlichten die Franzosen diverse Zusatzinhalte für Assassin's Creed II. Am 28. Januar 2010 erschienen "Die Schlacht um Forli” und am 18. Februar 2010 folgte “Fegefeuer der Eitelkeiten”.