The Witcher 3 Redux Version 1.9 sorgt für anspruchsvollere Kämpfe gegen die KI

Mit der Version 1.9 wurde jetzt ein neues Update des Redux-Mod für das Rollenspiel The Witcher 3 veröffentlicht. Durch die genannte Aktualisierung soll es massive Veränderungen an der KI geben. Dies hat zur Folge, dass Kämpfe in Zukunft wesentlich anspruchsvoller sein werden. Die Computergegner können in der Version 1.9 sogar auf die Ausweichmanöver der Spieler reagieren und ihre Angriffstaktik anpassen. Das Gleiche gilt für die Geschwindigkeit der Attacken. Außerdem wurden mit dem Update einige Fehler behoben. Dazu zählt unter anderem, dass die Kampffähigkeit "Cold Blood" keinen Andrenalinpunkt generiert hat, nachdem ein Gegner in die ewigen Jagdgründe geschickt wurde. Die The Witcher 3 Redux Version 1.9 lässt sich via Nexusmods hier herunterladen.

Alle Änderungen der Version 1.9 in der Übersicht: