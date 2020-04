Epic Games Store gibt nächsten Gratis-Titel bekannt

In den letzten Wochen sorgte der Epic Games Store mit seinen Gratis-Spielen für viel Aufsehen. Nicht nur, dass die Epic-Vertriebsplattform den AAA-Titel Watch Dogs kostenlos unter die Leute gebracht hatte, sondern auch weil es in der vergangenen Woche überraschenderweise auch den Zombie-Hit World War Z gratis gab. Jetzt verkündete der Epic Games Store den nächsten Gratis-Titel. Ab dem 9. April 2020 reiht sich Sherlock Holmes: Crimes and Punishments in die Liste der kostenlosen Releases ein. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Einen weiteren Titel gab der Epic-Store bislang nicht bekannt, somit liegt die Vermutung nahe, dass die Spieleschmiede spätestens am 9. April 2020 einen weiteren Hochkaräter kostenlos anbieten wird. Möglich wären außerdem zwei weitere Titel, da Epic auch in dieser Woche neben Drawful 2 die Games Gone Home und Hob kostenlos über den Games-Store vertreibt.

Das aus dem Jahr 2014 stammende und von Frogwares entwickelte Sherlock Holmes: Crimes and Punishments wurde neben dem PC auf diversen Spielekonsolen veröffentlicht. Das Spiel basiert - wie der Titel vermuten lässt - auf der fiktiven Romanfigur Sherlock Holmes von Sir Arthur Conan Doyle. Im Adventure müssen die Spieler insgesamt sechs verschiedene Kriminalfälle lösen. Zwei der sechs Fälle basieren auf den von Sir Arthur Conan Doyle geschriebenen Kurzgeschichten Der Schwarze Peter und Abbey Grange. Die anderen vier Fälle wurden für das Adventure neu verfasst. Zwar stellen die sechs Kriminalfälle keinen direkten Handlungsstrang dar, jedoch sind diese miteinander verknüpft. Im Spiel schlüpfen die Gamer in die Rolle von Dr. Watson oder in die des Meisterdetektivs Sherlock Holmes. Dabei sammeln die Hobby-Detektive unter anderem Indizien oder befragen Zeugen.

Beim genannten Titel handelt es sich um den Nachfolger von "Das Testament des Sherlock Holmes" und den insgesamt siebten Teil der Sherlock-Holmes-Reihe.