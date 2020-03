Nach Watch Dogs: Epic Games Store gibt die nächsten Gratis-Spiele bekannt

Aktuell gibt es zwar noch den AAA-Titel Watch Dogs und das Adventure The Stanley Parabe kostenlos im Epic Games Store, allerdings hat die Spieleschmiede bereits jetzt die nächsten Titel bekannt gegeben. Somit reiht sich in die Liste der kostenlosen Epic-Games-Store-Spiele das Action-Abenteuer Figment und der Twin-Stick Shooter Tormentor X Punisher ein. Beide Spiele lassen sich ab dem 29. März dieses Jahres kostenlos ergattern. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Bei Figment handelt es sich um ein musikalisches Action-Abenteuer in den Tiefen des menschlichen Verstandes. Eine seltsame und surreale Welt. Laut den Entwicklern ist der Ort gefüllt mit tiefsten Gedanken, dem eigenen Verlangen sowie diversen Erinnerungen und wird bevölkert mit vielen Stimmen. Zu den wichtigen Features gehören handgemalte Welten und das Bekämpfen von Alpträumen. Die Gamer müssen bei Figment sowohl ihre Muskeln als auch ihren Verstand spielen lassen.

Tormentor X Punisher begrüßt seine Spieler mit dem Worten "Welcome to Planet fuck you!" und schon nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Neben einer Shotgun hat der Spieler zur Verteidigung eine Maschinenpistole und ballert aus der Vogelperspektive drauf los was das Zeug hält. Die Steuerung ist dabei recht simpel und schnell verinnerlicht. Allerdings wird das Spiel umso schwieriger je länger man am Leben ist. Des Weiteren dauert es etwas bis man den Dreh tatsächlich raus hat und den ersten Endboss zerstört. Auch der Umgang mit den Power Ups will gelernt sein. Zudem gilt zu beachten, dass alles mit einem Treffer gekillt werden kann. Dies gilt auch für Bosse und den Spieler selbst. Da Bosse jedoch in der Lage sind, die Form der Arena zu verändern bzw. diverse Räume und Fallen herbei zu zaubern, macht dies Tormentor X Punisher keineswegs einfacher für die Spieler.