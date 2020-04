Final Fantasy VII Remake: Video zum neuen Kampfsystem und erste Infos zum Speicherbedarf (Update)

Am 10. April 2020 ist es endlich soweit und die Neuauflage des Square Enix Rollenspiel-Klassikers FF7 lässt sich in Form des Final Fantasy VII Remake auf der PS4 daddeln. Um die Wartezeit etwas zu überbrücken, hat die japanische Spieleschmiede ein neues Video der Inside-Serie veröffentlicht. Der Fokus liegt hierbei auf den Kämpfen des Remakes. Im Video werden diverse Kampfszenen gezeigt und vom Produzenten Yoshinori Kitase kommentiert. Aber auch Tetsuya Nomura (Director & Concept Design) kommt im besagten Video zu Wort. Nomura gibt Einblicke in das Kampfsystem und dessen Entwicklungsprozess.

Des Weiteren macht es aktuell den Anschein, dass Square Enix bereits am 3. April 2020 den Preload des Final Fantasy VII Remakes freischalten wird. Bislang war davon auszugehen, dass sich das Game erst ab dem 9. April 2020 herunterladen lässt. Somit dürfte es trotz verringerter Downloadgeschwindigkeit des PlayStation-Netzwerks für alle Vorbesteller der Digital-Version keinerlei Probleme geben, das Spiel rechtzeitig bis zum Releasetag herunterzuladen, um dann pünktlich am 10. April 2020 in die Welt von Midgar einzutauchen.

Für alle Vorbesteller der Disc-Version sollen ebenfalls Schwierigkeiten vermieden werden. Aus diesem Grund gab Square Enix bekannt, bereits frühzeitig mit der Auslieferung zu beginnen. Aufgrund der Corana-Krise kommt es aktuell zu Lieferverzögerungen bei den Paketzustellern. Dies gilt es zu vermeiden.

Wer aktuell nur noch wenig Platz auf der Festplatte seiner PlayStation 4 verzeichnet, sollte rund 100 GB freiräumen, damit genügend Speicher für die Installation des Remakes vorhanden ist. Dass die Neuauflage von Final Fantasy VII solch eine große Menge an Speicher benötigt kommt nicht überraschend. Wer sich noch an die PS1-Version erinnert der weiß, dass die Originalversion aus dem Jahr 1997 für damalige Verhältnisse schon riesig war. Das Spiel befand sich auf insgesamt drei CD-Roms.

Update: Launch-Trailer

Square Enix hat heute den Launch-Trailer zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. Außerdem bestätigte die Spieleschmiede via Twitter, dass sich der Remake auf der PS4 Pro in 4K spielen lassen wird. Zudem werden beide PS4-Varianten HDR unterstützen.