NVIDIA spricht über Minecraft RTX und PBR-Texturen

In Vorbereitung auf den baldigen Start von Minecraft RTX hat NVIDIA zum einen noch einmal ein paar Comnunity-Mitglieder in ihrer Kreativität unterstützt und zum anderen den Hintergrund der PBR-Texturen (Physically-Based Rendering) erläutert.

Razzleberries, BlockWorks und GeminiTay sind die kreativen Köpfe hinter drei neuen Welten, die in Minecraft entstanden sind. In der Darstellung der Welten wird natürlich ein besonderer Fokus auf die Beleuchtung und die Verwendung des Mediums "Licht" gesetzt. Die PBR-Texturen unterstützen dies, bzw. machen es über die unterschiedlichen Materialeigenschaften überhaupt erst möglich, dass ein Lichteinfall und eine Beleuchtung in dieser Form funktionieren.

Aber NVIDIA liefert außerdem Hintergrundmaterial zur Funktionsweise der PBR-Texturen. Ein PBR-System verwendet pro Oberfläche sechs Maps, welche die Eigenschaften der Textur beschreiben. Neben den Standardinformationen für eine Textur (die Textur selbst plus ein Alpha-Level) besitzen PBR-Texturen Informationen wie eine Metallic Map (ob es sich um eine metallische Oberfläche handelt), eine Emissive Map (gibt den Emissionsgrad für das Licht an), eine Roughness Map (wie rau die Oberfläche ist) und Normal/Height Map (eine Textur kann auch Höheninformationen beinhalten).

NVIDIA hat einen PBR Texturing Guide veröffentlicht, der dazu weitere Informationen beinhaltet. Dort wird ausführlich beschrieben, wie eigene Texturen erstellt werden.

PBR-Texturen bieten für ein Raytracing eine weiterte Möglichkeit der physikalisch korrekten Berechnung von Lichtstrahlen. Im Falle von Minecraft RTX sprechen wir von einem Path Tracing, also einer vollständigen Berechnung der Szenerie mittels der Lichtstrahlen. Da Minecraft von seinen Klötzchen lebt, sind die darauf befindlichen Texturen natürlich von essentieller Bedeutung.

Derzeit arbeitet NVIDIA noch mit Mojang daran, Minecraft in der RTX-Version schnellstmöglich in den finalen Status zu bringen. Einen konkreten Termin nennt man allerdings noch nicht. Das vollständige Video zum Path Tracing in Minecraft RTX findet man im Anschluss: