Viele Spiele auf Steam, GOG.com und Co. gerade gratis

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu Hause bleiben müssen, wenden sich viele Menschen der digitalen Unterhaltung zu, um sich abzulenken. Nicht jeder hat jedoch das Geld, sich ständig neue Spiele zu kaufen. Hier schaffen die großen Anbieter wie Steam, GOG.com, itch.io und der Epic Games Store glücklicherweise immer wieder für Abhilfe.

Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wo man verschiedene Titel im Moment gratis bekommen kann.

Die Highlights

Tomb Raider (2013)

Im Reboot der Tomb-Raider-Serie begleitet die Spieler die junge Lara Croft auf ihrer Reise zu einer sagenumwobenen Insel. Das Spiel ist ein Third-Person-Erkundungsspiel mit Shooter-Passagen und der Start in die Reboot-Trilogie der Tomb-Raider-Reihe.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Die Fortsetzung des gefeierten 4-Personen, kooperativen Spiels mit Lara Croft. Lara Croft and the Temple of Osiris spielt tief in der Wüste Ägyptens. In ihrem neuen Abenteuer muss Lara sich mit dem rivalisierenden Schatzjäger Carter Bell und den eingekerkerten Göttern Horus und Isis zusammentun, um den bösartigen Gott Seth zu besiegen. Während Lara und ihre Begleiter gegen die Elemente der Natur kämpfen und sich durch uralte Gräber bewegen, werden sie gegen legendäre Gottheiten und mythische Kreaturen antreten. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel und Lara muss die Fragmente Osiris‘ wiedererlangen, um Seth von der Versklavung der Menschheit abzuhalten.

Headsnatchers



Fordere Deine Mitspieler zu verrückten Matches heraus, in denen es gilt, ihnen den Kopf von den Schultern zu klauen und so zu gewinnen! Headsnatchers bietet 25 unglaubliche Karten mit einzigartigen, ungewöhnlichen Waffen und Features. Und jede Karte hat ihre eigenen Regeln. Naja, eigentlich sind es eher Richtlinien. Regeln mag sowieso keiner. Werde zum Basketball-Star und dunke Köpfe wie LeBron James den Ball, schick die Rübe deines Opas durch ein Höllenportal wie Doomguy oder spüle den Kopf deiner Schwester das Klo runter, wie das Ei, das du fünf Stunden nach deiner letzten XL-Pizza gelegt hast. Headsnatchers kann all das und viel mehr. Wahrscheinlich zumindest.

Deiland

Deiland ist ein Einzelspieler-RPG-Abenteuer mit zahlreichen Sandkastenelementen – wie Landwirtschaft, Handwerk und Bauen. Es ist ein ruhiges Spiel, das sorgfältig gestaltete Grafik und spannende Geschichten in einer kleinen, lebendigen und atmenden Welt vereint, die sich mit jeder Aktion des Spielers entwickelt.

Goat of Duty



Goat of Duty ist ein schneller Multiplayer-Shooter, in dem sich bis zu den Hörnern bewaffnete Ziegen in einem Deathmatch anblöcken. Ramme und trolle deine Freunde, zieh dir die verrücktesten Kostüme an und beweise deine Fähigkeiten in diesem skurrilen FPS.

Mable & The Wood

Mable & The Wood ist ein Metroidvania ähnliches Spiel in dem es darum geht, riesige Biester zu jagen und, nachdem man sie erlegt hat, in Ihre Form zu schlüpfen, um ihre Kräfte zu nutzen, um die Welt zu Retten oder zu zerstören! Friedliebende Spieler können das Spiel aber auch bezwingen, indem sie geheime Pfade finden und Kämpfen vollständig aus dem Weg gehen.

Drawful 2

Drei bis acht Spieler treten hier gegeneinander mit Tablets und Smartphones gegeneinander an, um fürchterliche Zeichnungen zu machen und großartig schlecht zu raten. Das Team hinter "You Don't know Jack", Fibbage und Quiplash stellt die Zeichenfähigkeiten der Spieler mit neuen skurrilen Aufgaben auf die Probe.

Fußball Manager 2020

Für alle, die Fußball vermissen, gibt es hier genau das Richtige. Leite deinen Club, wie du willst. Bei Football Manager 2020 zählt jede Entscheidung und du entscheidest über Taktik, Training und Transfers – für die ultimative Mannschaft. Sicher dir Ruhm in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga. Alle offiziell lizenziert. Leider nur eine Woche gratis spielbar.

GOG.com: Bleib zu Hause und spiel lieber

Auch wenn die Sonne scheint und die Blumen blühen, sind Gesundheit und Sicherheit gerade die vorherrschenden Themen. Die Vorhänge zu schließen und ein paar Videospiele zu spielen, kann dabei genau die richtige Ablenkung sein, während man Zuhause bleibt. Hier ist der Katalog mit allen 26 kostenlosen Spielen aus dem GOG.com Sortiment.

Epic Games Store: Watch Dogs und The Stanley Parable gratis

In unserem Artikel wird beschrieben, ab wann es die nächsten großartigen Spiele im Epic Games Store gibt.

Spiele, die helfen drinnen zu bleiben

Auch Itch.io, der Indie Anbieter, hat einen Sale und Gratis-Spiele im Angebot. So sind beispielsweise Where the Water Tastes Like Wine, No Response und The Restless kostenlos.