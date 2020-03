Epic Games Store verschenkt drei Spiele auf einmal

Nachdem der Epic Games Store schon diverse Spiele wie die Kochsimulation Overcooked, das Puzzle-Spiel Fez oder World of Goo kostenlos im Angebot hatte, reiht sich jetzt nicht nur ein Spiel in die Liste der kostenlosen Releases ein, sondern direkt drei. Neben Anodyne 2: Return to Dust gibt es aktuell auch A Short Hike sowie Mutazione im kostenlosen Download auf der Epic-Vertriebsplattform. Beide Spiele lassen sich bis zum 19. März dieses Jahres kostenlos ergattern. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein. Die Spiele werden aller Voraussicht nach ab 17 Uhr freigeschaltet.

Bei "Mutazione" handelt es sich um eine Mutanten-Seifenoper, in der Kleinstadttratsch auf das Übernatürliche trifft. Der Spieler begleitet den weiblichen Charakter Kai bei ihrer Reise in die geheimnisvolle Kleinstadt Mutazione, um ihren kranken Großvater zu pflegen. Dabei schließen die Gamer neue Freundschaften, pflanzen musikalische Gärten an, besuchen Grill- und Bandabende und nehmen an Bootsausflügen teil.

Bei dem Spiel "A Short Hike" wandern, klettern und fliegen die Gamer durch die friedlichen Berglandschaften des Hawk Peak Provincial Park. Die Insel lässt sich dabei eigenständig erkunden und die Spieler wählen ihren eigenen Weg. Zudem sind die Player in der Lage, das Tempo eigenständig zu wählen. Mit Hilfe von verborgenen Schätzen ist es zudem möglich neue Höhen zu erreichen.

Mit "Anodyne 2: Return to Dust" setzt sich der Spieler mit Nano-Staub auseinander, der die Inselbewohner von New Theland infiziert hat. Besagter Staub verzerrt die Gefühle und Wünsche der Bewohner. Als Nano-Reinigerin Nova hat der Spieler die Aufgabe, die Insel zu erkunden und die Kranken aufzuspüren. Auf Miniaturgröße geschrumpft nehmen die Gamer dann den Kampf gegen den gefährlichen Staub auf und versuchen diesen aus den Körpern der Dorfbewohner zu saugen.