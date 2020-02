Coronavirus: Epic verschenkt ab nächster Woche Pandemic

Aufgrund der momentanen Medienberichterstattung über den Coronavirus und der entsprechenden Epidemie in China dürften sich die Suchanfragen bei Google mittlerweile überschlagen. Außerdem ist die Nachfrage nach Atemschutzmasken aktuell rapide angestiegen und viele Apotheken mussten bereits vermelden, dass alle Masken vergriffen sind. Neben dem Atemschutz sorgen die neuen Corona-Fälle jedoch auch für ein wachsendes Interesse an dem Strategie-Videospiel Plague Inc. des Entwicklers Ndemic Creations. Das Ziel des Spiels ist die Vernichtung der Menschheit mit Hilfe eines Pathogens. Der Spieler versucht also mit einem Killervirus die Menschheit auszurotten.

Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass es sich bei Plague Inc. immer noch um ein Spiel handelt und nicht um eine realistische Simulation der aktuellen Ereignisse. Nichtsdestotrotz scheint dies keinerlei Auswirkungen auf die aktuelle Beliebtheit des im Jahr 2012 veröffentlichten Videospiels zu haben. Aktuell befindet sich Plague Inc. in der Topseller-Liste von Steam.

Der Erfolg der Virus-Simulation bleibt natürlich auch nicht vor dem Epic Games Store verborgen und aus diesem Grund hat sich die Spieleschmiede entschieden nächste Woche das Strategiespiel Pandemic zu veröffentlichten. Besagtes Spiel basiert auf dem gleichnamigen Brettspiel von Matt Leacock aus dem Jahr 2008. Das Spielziel ist insgesamt vier auf der Welt ausgebrochene tödliche Seuchen zu bekämpfen. Die Spieler übernehmen dabei die Rolle von einem von fünf Spezialisten. Dazu gehören neben dem Dispatcher (in der Neuauflage Logistiker) und dem Arzt (in der Neuauflage Sanitäter) auch der Wissenschaftler, die Forscherin sowie der Betriebsexperte. Jeder Experte hat dabei spezielle Fertigkeiten, die sich im weiteren Spielverlauf als nützlich erweisen werden.

Neben Pandemic wird es ab dem 6. Februar auch die PC-Vollversion von Ticket to Ride und Carcassonne im kostenlosen Download geben. Aktuell lässt sich der Farming Simulator 19 kostenlos im Epic Games Store ergattern.