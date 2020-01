Vollpreistitel: Company of Heroes erscheint im Februar für das Apple iPad

Eines der erfolgreichsten Strategiespiele der vergangenen Jahrzehnte feiert im Februar auf dem Apple iPad sein Comeback: Company of Heroes, das bereits 2006 und damit vor fast 14 Jahren für den PC erschien. Am 13. Februar soll das Spiel zum Vollpreis von 14,99 Euro auf das Tablet hüpfen, wie jetzt Feral Interactive und SEGA per Pressemitteilung bekannt gegeben haben.

Zum Vollpreis bedeutet, dass man nicht nur vergleichsweise viel für ein iPad-Spiel berappen muss, sondern auch, dass es keine In-App-Käufe oder gar störende Werbebanner im Spiel geben wird. Einmal gekauft, kann man den Titel im vollen Umfang spielen. Die neue iPad-Version orientiert sich an der PC-Version wurde jedoch vollständig für die Hardware und vor allem die Bedienung am Tablet optimiert.

Hierfür wollen die Entwickler eine völlig neue Benutzeroberfläche implementiert haben, mit der sich das komplexe Echtzeit-Strategiespiel einfacher bedienen lassen soll und das selbst in hitzigen und schnellen Gefechten. Angepasst wurde unter anderem die taktische Karte. Sie ist in der iPad-Version eine Vollbildkarte, die aus der Vogelperspektive schnelle Entscheidungen auf dem Schlachtfeld ermöglichen soll und wurde hierfür mit zusätzlichen Details, wie Munitions-, Treibstoff- und Arbeitskraft-Statistiken verbessert. Außerdem werden per einfachem Fingertab auf eine Einheit auf der Karte deren Typ, Gesundheit und Truppenstärke eingeblendet.

In Company of Heroes befehligt der Spieler zwei US-Kompanien während der Landung in der Normandie, einem der wichtigsten Kriegsschauplätze des zweiten Weltkriegs in Europa – der sogenannte D-Day.

Company of Heroes erscheint am 13. Februar zu einem Preis von 14,99 Euro für das Apple iPad. Voraussetzung ist mindestens iOS 13.1 sowie ein iPad und iPad mini ab der fünften Generation oder ein iPad Air ab der dritten Generation. Natürlich werden auch alle iPad-Pro-Modelle unterstützt. Mindestens 4 GB freier Speicherplatz muss vorhanden sein. Vorbesteller können schon jetzt zuschlagen und den Titel dann in genau zwei Wochen pünktlich zum Start spielen. Ein erster Trailer zeigt schon jetzt Inhalte des Spiels.