Epic Games Store gibt nächstes Gratis-Spiel bekannt

Nachdem der Epic Games Store schon diverse Spiele wie die Kochsimulation Overcooked, das Puzzle-Spiel Fez oder World of Goo kostenlos im Angebot hatte, reiht sich aktuell das Plattformspiel Horace in die Liste der kostenlosen Releases ein. Allerdings hat der Epic Games Store bereits den nächsten Gratis-Titel im eigenen Store bekannt gegeben. Ab dem 23. Januar 2020 lässt sich das Denkspiel The Bridge kostenlos aus dem Games-Store beziehen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

The Bridge ist ein Indie-Videospiel, das vom amerikanischen Indie-Entwickler Ty Taylor für Microsoft Windows, Linux, macOS, Amazons Fire TV, Android-Smartphones, Xbox 360, Xbox 1, Ouya, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U sowie für die Nintendo Switch entwickelt wurde. Das logische Denkspiel zwingt den Spieler das bisherige Verständnis für Physik und Perspektiven zu hinterfragen. Die Gamer sind in der Lage, die Schwerkraft zu manipulieren und könnten so zum Beispiel die Decke zum Boden machen. Zudem wird nach Abschluss der Haupthandlung eine alternative Version des Spiels freigeschaltet.

Bei den Systemanforderungen benötigt The Bridge als Minimum lediglich das Betriebssystem Windows 8, eine 1-GHz-CPU und mindestens 512 MB RAM. Wobei vom Entwickler 1 GB Arbeitsspeicher und eine CPU mit mindestens 2 GHz empfohlen werden. An freiem Festplattenspeicher benötigt das Denkspiel schmale 400 MB. Die Sprach- und Textausgabe erfolgt in den Sprachen Englisch, Finnisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (Spanien), vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Französisch, Dänisch, Niederländisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Rumänisch, Russisch, Ukrainisch, Türkisch, Thai, Schwedisch sowie Ungarisch.