YouTube führt Premium Lite nun auch in Deutschland ein und die neue, günstigere Abonnementoption ermöglicht es Nutzern, Videos ohne Werbeunterbrechungen zu streamen. Nach ersten Tests in ausgewählten Märkten wird das Angebot in den USA eingeführt und soll in den kommenden Wochen auch in Deutschland, Thailand und Australien verfügbar sein. Mit einem monatlichen Preis von 5,99 Euro in Deutschland richtet sich Premium Lite an Nutzer, die Werbeanzeigen in den meisten Videos vermeiden möchten, jedoch keine zusätzlichen Funktionen wie Offline-Wiedergabe oder Hintergrundwiedergabe benötigen.

Im Vergleich zum regulären YouTube Premium, das derzeit 12,99 Euro pro Monat kostet, bietet die Lite-Version eine günstigere Alternative, geht jedoch mit einigen Einschränkungen einher. Werbeanzeigen bleiben beispielsweise bei Musikvideos und auf der YouTube-Startseite erhalten. Zudem ist der Zugriff auf YouTube Music nicht inbegriffen, sodass Musikstreaming weiterhin mit Werbeunterbrechungen erfolgt.

Google sieht in Premium Lite eine Möglichkeit, eine breitere Nutzerschaft anzusprechen und gleichzeitig neue Einnahmequellen für Content-Ersteller zu schaffen. Derzeit hat YouTube weltweit rund 125 Millionen Abonnenten für YouTube Premium und YouTube Music, einschließlich Nutzer in Testzeiträumen. Die Einführung von Premium Lite könnte diese Zahl weiter steigern, insbesondere unter preissensiblen Nutzern, die keine vollständige Premium-Mitgliedschaft benötigen, aber dennoch ein werbefreieres Seherlebnis wünschen.

Die Konkurrenz im Streaming-Markt wächst, und Plattformen reagieren zunehmend mit flexibleren Abo-Modellen. Während viele Anbieter stärker auf werbefinanzierte Inhalte setzen, bietet YouTube mit Premium Lite eine Option, die zwischen dem kostenlosen Modell mit Werbung und der vollumfänglichen Premium-Mitgliedschaft angesiedelt ist. Ob das Lite-Abo langfristig etabliert wird oder lediglich ein Test bleibt, hängt von der Resonanz der Nutzer ab. Google betont, dass es sich zunächst um ein Pilotprojekt handelt, das weiter evaluiert wird.