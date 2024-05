Werbung

Laut verschiedenen Nutzerberichten im Netz intensiviert YouTube derzeit offenbar erneut seine Maßnahmen gegen die Nutzung von Werbeblockern. Bereits seit einigen Monaten verstärkt Google seine Anstrengungen, Werbeblocker aktiv zu erkennen und entsprechende Nutzer anschließend zu blockieren. Damit will der Konzern die Nutzer der Videoplattform dazu bewegen, den Werbeblocker auszuschalten oder YouTube Premium zu abonnieren, um seine Werbeeinnahmen zu steigern.

Nun berichten verschiedene Nutzer seit Tagen über ein neues Phänomen auf YouTube. Demnach lassen sich die Videos zwar starten, springen aber sofort zur letzten Sekunde, wodurch nur noch der Endscreen mit Verlinkungen zu weiteren Videos sichtbar ist.

Ein Reddit-Video zeigt das beschriebene Verhalten. Sobald der Werbeblocker deaktiviert wird, funktionieren die Videos normal, was darauf hindeutet, dass die Kombination aus YouTube und Werbeblocker das Problem verursacht. Verwendet wurde das Adblock-Plus-Plug-in im Browser.

Allerdings ist derzeit noch unklar, ob es sich hierbei um eine gezielte neue Maßnahme von YouTube oder schlicht um einen Bug handelt. Es könnte auch ein Problem bei dem verwendeten Werbeblocker oder dem Browsern selbst vorliegen. Bereits in der Vergangenheit entstanden ähnliche Probleme, die durch Fehler in Werbeblockern verursacht wurden, aber fälschlicherweise YouTube zur Last gelegt wurden. Bisher hat sich YouTube nicht zu diesen neuen Problemen geäußert.

Es bleibt abzuwarten, ob YouTube weitere Schritte unternehmen wird, um die Nutzung von Werbeblockern zu unterbinden. Berichte von GoogleWatchBlog legen jedoch nahe, dass die Strategie des Konzerns aufzugehen scheint. Die Videoplattform konnte ihren Umsatz erheblich steigern und so eine ganze Milliarde US-Dollar mehr einnehmen als im Vorjahr. Es wäre daher nicht überraschend, sollte dieser neue Schachzug im Katz-und-Maus-Spiel mit den Werbeblockern vom Konzern ausgehen.