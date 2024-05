Werbung

Um Punkt 19 Uhr hat Google die Google-I/O-Keynote gestartet und begann mit dem Trend überhaupt. Natürlich dreht sich anfangs alles um das Thema KI beziehungsweise auf englisch AI. Den Entwicklern wird ab sofort Gemini Pro in Version 1.5 zur Verfügung gestellt, das durchaus mehr zu bieten hat. In einem guten Beispiel bei sehr vielen, vorhandenen Fotos wäre es doch sehr nützlich und schneller, wenn man die künstliche Intelligenz fragt, wenn man ein bestimmtes Bild sucht. Genau das soll in Verbindung mit der Google-Photos-App bald möglich sein.

So gut wie jeder Smartphone-Nutzer wird in seinem Leben zahlreiche Fotos mit der integrierten Kamera-Lösung schießen. Im Laufe der Zeit fallen somit jede Menge Fotos an, sodass mit zunehmender Zeit die Übersicht immer weiter verlorengeht, sofern keine Alben angelegt wurden. Doch auch wenn für jede Situation, Feier, Hochzeit oder spontanen Ausflug im Freien zahlreiche Bilder und womöglich Alben existieren, kann es dennoch schwierig sein, ein ganz bestimmtes Foto zu suchen, an das man sich besonders erinnert.

Und genau an diesem Punkt wird Google in der Photos-App die eigene Gemini-AI-Lösung tiefer integrieren. Der Nutzer hat dann die Möglichkeit, die Gemini-AI nach genau dem einen Foto zu fragen. Für die Eingabe sollten die Suchbegriffe natürlich so genau wie möglich sein, damit die Gemini-AI bestmögliche Anhaltspunkte zum Bearbeiten dieser Aufgabe erhält. Wurden die Suchbegriffe oder auch ein kompletter Satz korrekt verwendet, soll Google Gemini nach einigen Sekunden das Bild oder die passenden Bilder anzeigen, die natürlich aus der eigenen Bildergalerie stammen.

Zunächst für den Anfang wird diese Funktion einzig den Premium-Usern vorbehalten sein.

Für schnellere Tasks: Gemini Flash

Vorgestellt wurde außerdem Gemini Flash, das sich für schnelle und effiziente Aufgaben eignen soll. Interessant sein soll Gemini Flash gerade für Entwickler, die sich selbst die Aufgabe gestellt haben, über Googles Plattformen eigene KI-Anwendungen entwickeln und ihren Nutzern zur Verfügung stellen wollen. Im Vergleich zum umfangreicheren Gemini 1.5 Pro soll Gemini Flash deutlich günstiger angeboten werden, auch wenn der Preis auf der Keynote nicht genannt wurde. Doch im Gegensatz zum kleinsten Gemini 1.5 Nano müssen die Interessenten von Gemini Flash etwas tiefer in die Tasche greifen.