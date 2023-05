Werbung

Google möchte seine Suche mehr an ein junges Zielpublikum anpassen. Hierzu greift der Konzern unter anderem auf künstliche Intelligenz zurück.

So soll sich das gesamte Erscheinungsbild der Suchanzeige ändern. In Zukunft werden mehr Video-Ergebnisse und Social-Media-Beiträge prägnant am Anfang gezeigt. Ziel ist es, die Nutzung von Google "persönlicher und menschlicher" zu gestalten. Hierzu wird der Fokus stark auf die visuelle Präsentation gelegt. Der Umbau orientiert sich am Internet-Nutzungsverhalten junger Nutzer. Diese sind durch Social Media Apps wie TikTok auf den schnellen Konsum visueller Medien eingestellt.

Eine weitere Änderung wird die vermehrte Integration künstlicher Intelligenz in die Google-Suche sein. Dadurch ändert sich auch die Ausrichtung. Der Fokus verschiebt sich durch die KI eher auf die direkte Beantwortung einer Frage, statt die Anzeige von Links. Auch soll Google fortan User eher dazu auffordern, Folgefragen zu stellen, um die Ergebnisse anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass Google den neuen Look auf der I/O am 10. Mai vorstellt.