Mozilla veröffentlicht neue Updates für Firefox und Thunderbird

Mozilla hat sowohl für seinen Webbrowser Firefox als auch für den E-Mail-Client Thunderbird ein neues Update veröffentlicht. Mit der Firefox-Version 105 ist es unter anderem möglich, die aktuelle Seite beim Print-Preview-Dialog auszuwählen. Außerdem unterstützt der Mozilla-Browser Firefox jetzt partitionierte Service-Worker in Drittanbieter-Kontexten. Zusätzlich kann Swipe-to-Navigate jetzt unter Windows genutzt werden. Mit zwei Fingern auf dem Touchpad können sich Nutzer mit einem Wisch nach links oder rechts durch den Verlauf bewegen. Darüber hinaus ist die neue Version konform mit der User-Timing-L3-Spezifikation. Das Suchen von Objekten in langen Listen ist laut eigenen Angaben ab sofort doppelt so schnell wie zuvor.

Des Weiteren möchte Mozilla die Stabilität des Firefox-Browsers unter Windows erhöht haben. Auch unter macOS und Linux gibt es Verbesserungen. Eine Übersicht der geschlossenen Sicherheitslücken findet sich hier. Dazu zählt auch die mit einem hohen Risiko eingestufte Schwachstelle CVE-2022-40959, die einen Bypass der Feature-Policy-Beschränkungen ermöglicht.

Beim aktuellen Thunderbird-Update auf die Version 102.3 wurden ebenfalls zahlreiche Probleme behoben und diverse Sicherheitslücken geschlossen. Der E-Mail-Client versucht nicht mehr, Konto-Passwörter zu übernehmen, wenn diese von einem anderen Profil importiert werden. Zusätzlich verwendet das DevTools-Leistungsprofil in Zukunft die Thunderbird-Voreinstellungen. Das Update sorgt auch für eine verbesserte Startup-Performance des E-Mail-Clients. Dies gilt auch für das Matching einer E-Mail-Adresse und einem gespeicherten Kontakt. Nach der Installation der Aktualisierung soll dies wesentlich performanter vonstattengehen. Das Fehlschlagen beim Download von NNTP-Nachrichten für die Offline-Nutzung funktioniert nun wieder einwandfrei. Die komplette Thunderbird-Changelog der Version 102.3 findet sich hier.